Todas las veces que Bertín Osborne ha estado en la cárcel: «Era peligroso»

El regreso de Paz Padilla (53) a las primeras filas de Mediaset este sábado, al frente de Déjate Querer, estuvo marcado, además de por la que era la primera entrevista de Jorge Pérez (38) tras el revuelo causado por su supuesto affaire con Alba Carrillo (36) durante la fiesta de Navidad de la productora Unicorn Content el pasado mes de noviembre; por la que resultó ser una de las confesiones más duras de Bertín Osborne (68) en un plató de televisión.

El madrileño fue uno de los invitados al estreno del programa después de que se conociera la cancelación de Mi casa es la tuya, y de que el grupo de comunicación, asegurara que estaba buscando nuevos proyectos para el cantante. Bertín hizo un repaso por los momentos más destacados de su vida, desde su infancia en el seno de una familia aristocrática, hasta su relación con el que fue su primer amor, Sandra Domecq, que falleció en 2004 tras una dura batalla contra el cáncer, con quien tuvo tres hijas -Eugenia, Alejandra y Claudia Osborne-, o con Fabiola Martínez; y el nacimiento de su hijo Kike fruto de su relación de más de dos décadas con la venezolana. «Son personas más vulnerables y, cuando lo tienes en casa, te das cuenta de que la vida te cambia. Tu escala de valores la pones en su sitio, sabes cuáles son tus prioridades y que importa de verdad. Me emociono cuando veo a una niña como mi hijo», confesó.

Unas palabras que hicieron recordar a la presentadora la cámara oculta que el programa Gente maravillosa de Canal Sur, que presenta Toñi Moreno, hizo a Bertín. En ella se veía al presentador junto a dos amigos en un restaurante de la capital madrileña, siendo testigos de un supuesto episodio de acoso sexual. No dando crédito a lo que estaba sucediendo, Bertín decidía intervenir llegando incluso a coger de la solapa de la chaqueta al presunto acosador. «Se te vio lo impulsivo que eras ante la injusticia. No lo dudaste, viste que un hombre estaba tratando mal a una mujer y te levantaste», dijo Paz Padilla.

«Tú imagínate si yo le pego dos piñas en medio del restaurante, ¡Y era un actor!», replicó Bertín, haciendo que la humorista le preguntase a su invitado si en alguna ocasión había tenido problemas por situaciones de este tipo. «Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces», respondió el interprete de Abrázame amor, abrázame o Como un vagabundo. «Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba que qué habían hecho. Uno me decía pues yo me he peleado, y otro me decía, pues yo he atracado en varios chalets. A este le pregunté que dónde y me dijo: allí en Vista Hermosa y yo, ¡Me cago en la leche, allí vivo yo!», explicó provocando las risas de los presentes.

Pero esta no sería la única vez que Bertín ha estado entre rejas. En otra ocasión, tal y como desveló él mismo, también acabó en prisión «por otra bronca». «Es que yo antes era peligroso, ya no», dijo el artista.