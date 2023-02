Bertín Osborne, desesperado, ofrece recompensa por encontrar a ‘Thor’

Bertín Osborne necesita más que nunca a su ejército de 452.000 seguidores. La razón no es otra que encontrar a su perro, Thor, un pastor alemán de cuatro años, del que ha perdido la pista entre las localidades sevillanas de Alcalá de Guadaíra, El Viso y Carmona. Para ello ha hecho un llamamiento en su cuenta de Instagram con el fin de que que se le ayude a encontrarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

«Como muchos sabéis, he perdido a mi perro, un pastor alemán de cuatro años que se llama Thor, maravilloso. Recibo y agradezco cientos de mensajes con fotos de perros que andan por ahí sueltos. Yo no sabía que había tantos. Una o dos fotos era mi perro, sé que estaba por ahí», comienza diciendo.

Bertín Osborne estaba bastante preocupado en su vídeo y no va a escatimar en botín para quien se lo rescate: «Por eso quiero que, a todos los que le veáis o sepáis donde puede estar, quiero dar una recompensa a quien me dé una información o me lo agarre. El problema es que un pastor alemán muy grande. Si lo veis suelto, cogerlo y llamarme. Todos sabéis cómo localizarme, a través de Instagram y, por favor, tendréis una recompensa importante», reincide para finalizar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Hay que recordar que el perro de compañía del cantante de rancheras se perdió hace dos semanas. Fue el pasado 31 de enero cuando Bertín dio la voz de alarma: «Hola a todos !!! Quiero pediros un favor. Especialmente a los que soléis rondar los aledaños de mi casa en Alcalá de Guadaíra. Este es THOR, mi pastor alemán de dos años de edad que se ha perdido por la zona comprendida entre Mairena del Alcor, la urbanización Torrepalma y Finca La Soledad. Si alguien lo ha visto o tiene conocimiento de su paradero, por favor, hacérmelo saber. Gracias de antemano», dijo por entonces.

Hasta el momento, Bertín no ha podido localizar a su mascota, pero permanece muy atento a los mensajes que recibe en Instagram. Así lo ha dejado claro él mismo a través de unos stories en los que aparece en su cuenta mirando fijamente y muy concentrado la pantalla de su ordenador: «Leyendo vuestros mensajes», escribe.

Una semana agridulce para Bertín Osborne

El presentador está viviendo unos días de lo más preocupantes porque cada hora que pasa desea con más fuerza encontrar a su perro. No obstante, tiene otros motivos para estar contento. Uno de ellos es que este próximo sábado será una de las estrellas del renovado Déjate Querer. El programa que antaño presentaba Toñi Moreno ahora ha recaído en manos de Paz Padilla.

#DéjateQuerer regresa a @telecincoes con la entrevista de Paz Padilla a Bertín Osborne 💙 📺 El sábado 18 a las 22:00h https://t.co/dOxGY13v9M — Déjate querer (@DejateQuererTV) February 12, 2023

La primera entrega del programa tendrá entre sus invitados a Bertín Osborne. El cantante cambia de papel y pasa a ser entrevistado por Paz Padilla, que ha sido entrevistada en varias ocasiones por su amigo y que ahora pasará a ser ella quien pregunte.