Se acerca el regreso bomba de Paz Padilla: sustituta de Toñi Moreno y reina del ‘prime time’

El 2023 parece haber llegado a la vida de Paz Padilla repleto de oportunidades. Tanto es así, que pese a que en el 2022 la relación entre la presentadora y Mediaset fue cuanto menos tensa, ahora las aguas parecen haber vuelto a su cauce con la Justicia de por medio, razón por la que es cuestión de semanas que la de Cádiz vuelva a acaparar el foco mediático dentro de la cadena de Fuencarral.

Hace tan solo unos días, la madre de Anna Ferrer ya hacía uso de sus redes sociales para dejar entrever que sus planes profesionales de cara al Año Nuevo están ligados a Telecinco, habiendo acudido a la famosa cena navideña de empresa del grupo de comunicación, y también habiendo estado presente en los pasillos de la cadena para ir asumiendo distintos preparativos para su gran vuelta a las andadas. Algo que tendrá lugar muy pronto, o al menos eso parece.

Según ha podido conocer Semana, el formato que Mediaset ha escogido para el inminente retorno de la presentadora no es otro que el emotainment, un espacio en el que las emociones de los espectadores juegan un papel fundamental y que tendrá lugar nada más y nada menos que en pleno prime time, en un intento de la cadena por recuperar audiencias perdidas. Para ello, Paz intentará colarse de lleno en los sentimientos de sus espectadores, teniendo la misión de tratar temas que giren en torno a las emociones, a la autoayuda, a la resolución de problemas y cómo no, a contar historias reales que ayuden a que todos estos factores puedan producirse de la manera más real. Y qué mejor manera de conseguirlo que de la mano de la maestra de ceremonias en cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que son asuntos que trata minuciosamente en su libro El humor de mi vida, teniendo el amor y las relaciones afectivas como principal tema al haber vivido el triste fallecimiento de su entonces pareja, Antonio Vidal.

Esta apuesta mucho tiene que ver con otras que han efectuado también en Telecinco compañeras como Toñi Moreno. La de El Prat de Llobregat ya ha estado inmersa en formatos de esta índole como Volverte a ver o Déjate querer, este último especialmente centrado en la aparición de rostros conocidos que tenían algo íntimo que contar a los espectadores. No obstante, cabe destacar que estos espacios televisivos no siempre han ido viento en popa, razón por la que ahora la cadena ha puesto todas sus esperanzas en Paz Padilla con el único objetivo de que sea capaz de conectar con las personas que la ven desde casa al haber vivido situaciones muy complicadas. Así que, habrá que esperar para saber más detalles sobre la vuelta de la presentadora y especialmente de qué tratará el programa que promete levantar las audiencias de un grupo comunicativo que no atraviesa su mejor momento.