Las hijas de Bertín Osborne, muy emocionadas al recordar a su madre en el aniversario de su muerte

El 13 de agosto es una de las fechas más duras del año para las tres hijas de Bertín Osborne. En una jornada como la de hoy hace 18 años, Alejandra, Eugenia y Claudia tuvieron que lidiar con la muerte de su madre, Sandra Domecq, a consecuencia del cáncer que padecía. Un triste varapalo para las hermanas, que siguen guardando un precioso recuerdo de su progenitora en vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne)

Dado que es el primer año de maternidad de Claudia, este aniversario ha cobrado un sentido de lo más especial. La de Jerez de la Frontera está aprendiendo a cuidar a su pequeña Micaela sin la ayuda de su madre, razón por la que ha querido dedicarle una bonita carta en sus redes sociales, para demostrarle, allá donde esté, las ganas que tenía de haber podido vivir este momento de unión junto a ella: “Hoy es día 13 de agosto, y como siempre, no puedo evitar recordarla… Este año es algo diferente, recuerdo a mi madre mientras sostengo a mi primera hija en mis brazos”, comienza diciendo la hija del cantante. Pero su testimonio emotivo no quedaba ahí y, con una imagen antigua junto a su madre, prosiguió abriendo su corazón a sus más de 100 mil seguidores: “Pensar que, quizá, mi hija ya conoce a su abuela, y que puede que mi madre haya estado acompañando a mi hija durante todo su proceso hasta su nacimiento, me hace sentir muy conectada”, explica. Y es que, Osborne habría sentido una conexión entre su hija y su difunta madre durante todos estos meses: “Hay algo que me dice que parte de la esencia de ella reside ahora en Micaela, y no hay nada que me emocione más y me dé más paz en este día que sentirla a través de ella. Qué mágica es la maternidad y la unión que viaja de generación en generación. Hoy es tu día mamá, te adoro para siempre”, zanjaba la coach en el que ya es su post más sentimental hasta la fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALEJANDRA | Directora de Arte (@alejandra_osborne)

Pero Claudia no habría sido la única integrante de la familia que habría expresado su recuerdo hacia Sandra en el universo 2.0. Por su parte, su hermana Alejandra procedía a hacer lo mismo con una instantánea de su progenitora durante su juventud: “Para ti mamá, siempre, con todo mi amor! #13agosto #amorincondicional #amoreterno #elamoresloúnicoquesemultiplicacuaandosereparte”, escribía, provocando las reacciones inmediatas de todos sus seres queridos. Algo muy similar a lo que ha hecho su hermana Eugenia, que subía una foto de lo más entrañable: “Mamá ya pasaron 18 años! Y la verdad es que sigo un poco enfadada con la vida y te sigo echando muchísimo de menos todos los días”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eugenia Osborne (@eugenia_osborne)

Dejando a un lado la familia Osborne, Ana Cristina Portillo, la hija que Sandra Domecq tuvo fruto de su relación con el empresario Fernando Portillo, también ha querido dejar plasmado el cariño que le sigue vinculando a su madre: “13 de agosto. Un día en el que celebramos tu vida y todo lo que nos has enseñado. Gracias por seguir reuniéndonos, gracias por tanto amor. Da igual los años que pasen, te echo muchísimo de menos”, sentenciaba, notablemente emocionada.