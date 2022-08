Bertín Osborne ha estallado en las redes sociales. El artista y empresario ha denunciado públicamente a aquellos que suplantan en internet a personajes destacados del panorama nacional. El andaluz no ha dudado en criticar este tipo de conductas con un rotundo vídeo que ha subido a su perfil oficial en Instagram.

«Estoy aquí para deciros que estoy recibiendo innumerables notas de gente que dice que hay no sé cuentas piratas mías de suplantadores de personalidad», ha comenzado diciendo el cantante, visiblemente molesto y enfadado por la situación. «¡Son todos unos delincuentes y sinvergüenzas, que encima os piden dinero, que ya es el colmo!», ha sentenciado el artista, que ha querido dejar claro que solo existe una cuenta oficial a su nombre. «Mi única cuenta del mundo mundial de Instagram que tengo es esta, con el click azul ese que no sé cómo coño es, pero ahí está», ha señalado el andaluz, insistiendo en que este es el perfil que está verificado. El presentador también ha dicho que todas las demás cuentas son pirata y ha pedido a sus seguidores que las denuncien públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bertín Osborne (@bertinosborne)

Bertín Osborne no ha sido la única ‘víctima’ de personas que usurpan la identidad de personajes conocidos en la red. De hecho, cuando una cuenta alcanza cierto éxito, no es extraño que ocurran este tipo de cosas. La forma de proceder de los usurpadores es bastante sencilla: Se crea un usuario con los mismos nombres que el personaje conocido y se pone una foto de perfil del mismo. Las semejanzas con la cuenta oficial suelen ser numerosas, lo que genera confusión entre los internautas y no es raro que más de uno caiga en la trampa.

Uno de los casos más llamativos es el del actor Antonio Resines, al que suplantaron la identidad en Twitter mientras él se encontraba ingresado en el hospital a consecuencia de contagiarse de coronavirus. El suplantador publicó un mensaje en la aplicación en el que aseguraba que estaba tranquilo y que se estaba recuperando de la enfermedad.

Más allá de Antonio Resines, también otros rostros conocidos del panorama nacional han sido objetivo de los ‘suplantadores’ en plataformas como Instagram o Twitter. Por ejemplo,Paula Echevarría, Mario Vaquerizo, Álex González, Lara Álvarez, incluso Cristiano Ronaldo Jr.

Un buen momento

Bertín Osborne se encuentra en un buen momento. Además de haberse convertido en abuelo de nuevo hace poco, el artista se encuentra en el punto de mira por una posible reconciliación con su expareja Fabiola Martínez. El matrimonio sorprendió a principios de 2021 con el anuncio de su ruptura, pero parece que cabría la posibilidad de reconciliación con la venezolana: “En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad”, contó hace poco en una visita a Viva la vida.