¡Buenas noticias! Según ha podido saber LOOK en exclusiva, Claudia Osborne ha dado a luz a su primera hija este jueves 30 de junio. Un gran broche de oro al mes con el que se da el pistoletazo de salida al verano. Un verano que, sin duda, va a ser el más especial tanto para la hija de Bertín Osborne como para su marido, José Entrecanales. Fue el pasado 10 de diciembre cuando la coach reveló a través de las redes sociales que se iba a convertir en madre primeriza.

Lo hizo a través de un emotivo post en el que se pudo ver un vídeo con una línea de la vida en la que se escuchaban los latidos del retoño. “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”, escribió emocionada.

Tan solo unos meses más tarde, Claudia reveló a través de los stories de su cuenta de Instagram el sexo del bebé que estaba esperando y que, ya tiene entre sus brazos. La manera de comunicarlo a sus seguidores fue a través de un preguntas y respuestas en las que se sinceró como nunca. “Es niña”, confesó.

La buena nueva ha llegado después de que Claudia Osborne compartiera en la Red el que iba a ser su último post como embarazada y en plena dulce espera. En él, aparece luciendo una incipiente barriguita, pero eso no es todo porque ha hecho una profunda reflexión. “Es increíble el momento en el que descubres que la maternidad es una lección de humildad. Vas a traer al mundo a una personita que va a decidir por si misma incluso el día en el que va a hacer su aparición. No va a ser como esperabas o como querías, va a ser como ella decida que sea y tú no puedes controlarlo. Aceptar su camino, acompañarla y aprender a disfrutar entre medias, de eso se trata. Aquí te espero, preciosa, con muchas ganas”, ha expresado reflexiva.

Su boda con José Entrecanales

El pasado 2 de octubre fue, sin duda, uno de los momentos más importantes de la vida de Claudia Osborne y de José Entrecanales. El enlace tuvo lugar en Jerez de la Frontera, enclave que acogió una de las bodas más esperadas del año. Después de algo más de un año de noviazgo, la pareja, que siempre se ha mostrado muy discreta en relación a su historia de amor, se convirtió en marido y mujer.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San Miguel, donde se dejó ver un Bertín Osborne de lo más emocionado al poder llevar a su hija hasta el altar. Una vez realizado el rito religioso, tanto los recién casados como los invitados almorzaron en un banquete que se celebró en la finca Santiago, propiedad de la familia materna de la novia, donde también sus hermanas mayores festejaron sus bodas.