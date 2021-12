Aunque tal vez no esperaban semejante revuelo, Bertín Osborne y su hija Claudia se han situado en el centro de la polémica tras su última entrevista. Fue el pasado 25 de diciembre cuando el cantante protagonizó una animada conversación y posterior cena en familia junto a Toñi Moreno, quien ejerció de maestra de ceremonias de Su casa es la suya.

Durante el programa, todos los allí presentes sacaron su lado más sincero ante el público, especialmente Claudia Osborne, que habló sin ningún reparo sobre la ausencia de su padre durante su infancia. Su testimonio caló en la audiencia, que criticó duramente al presentador por no haber estado pendiente la joven cuando más lo necesitaba, motivo por el cual la propia Claudia ha tenido que aclarar cuál es la relación que tienen actualmente.

“Estoy recibiendo muchos mensajes a raíz de un programa de televisión y quiero compartir con vosotros mi sentir, antes de cerrar este tema y no volver a pronunciarme, ya que no es mi intención participar en este tipo de contenidos” , comenzaba diciendo la hija de Bertín a través de un comunicado que ha compartido en sus stories de Instagram. Pero sus palabras no quedó ahí y quiso hacer hincapié en que la relación paternofilial a día de hoy entre ambos es excepcional: “Mi relación con mi padre Bertín, para mí es muy importante, ambos formamos un equipo y estamos muy unidos, no existe la distancia que se ha querido transmitir. Los temas que ambos hemos tenido que hablar y solucionar ya lo hemos hecho en privado, como en cualquier familia”, continuaba para dejar a un lado los posibles rumores sobre una enemistad.

Por si fuera poco, Claudia lanzó un dardo directo al programa de Mediaset por no haber mostrado sus declaraciones íntegras: “La entrevista es el resultado de una grabación editada, donde no se emitió mi testimonio al completo, sin yo saber que esto iba a ser así”, desvelaba. Y para poner el broche de oro a su mensaje, la joven quiso ensalzar la figura de su padre y agradecer a quienes no han juzgado lo emitido: “Mi padre es una gran persona y así lo trasladé en la entrevista que yo concedí y la conclusión para mí. Agradezco a las personas que han sabido empatizar y no juzgar. Cada familia tiene asuntos que aprenden a gestionar y nosotros estamos muy unidos y nos queremos mucho. Os deseo lo mejor en este nuevo año que comienza”, finalizaba en una publicación con el objetivo de poner punto y final a las habladurías.

La intervención de la hermana pequeña de las Osborne no pasó desapercibida en el programa navideño al expresar con pelos y señales cómo había sido su infancia. En un arrebato de sinceridad, la joven asumió que Bertín había sido “un padre ausente, pero no despreocupado”. Unas palabras que fueron apoyadas también por su hermana Eugenia: “Cuando se divorciaron, no noté la diferencia porque mi padre nunca estaba. Mi madre nos protegió y nos hizo entender, aceptar o perdonar que él no estuviera todo lo que nos hubiese gustado”, desveló.