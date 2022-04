Eugenia Osborne y Juan Melgarejo: ¿reconciliación a la vista?

Las buenas noticias parecen haber llegado a la vida de la familia Osborne, y en especial a la de Eugenia. Fue en julio de 2021 cuando la hija del icónico presentador, Bertín Osborne, anunció el fin de su matrimonio con el empresario, Juan Melgarejo, después de 14 años de matrimonio y tres hijos en común. Una inesperada noticia que supuso un nuevo golpe para un mediático clan, que aún no había logrado superar la ruptura entre Bertín y Fabiola Martínez.

“Después de casi catorce años juntos de amor, cariño y tres hijos, Juan y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, tomar la decisión de finalizar nuestro matrimonio. Nuestros caminos han tomado rumbos diferentes, sin que exista un motivo concreto. Agradezco y pido respeto a nuestra intimidad y la de nuestros hijos. Entre Juan y yo permanecerá siempre nuestro cariño, amistad y profundo respeto. Es un hombre y padre maravilloso al que siempre estaré agradecida por los años que hemos compartido como matrimonio”. Estas fueron las palabras con las que la hija de Sandra Domecq comunicó a sus más de 200.000 seguidores esta drástica decisión que, en un primer momento, parecía irrevocable.

Desde entonces, se le ha llegado a relacionar con hombres muy conocidos como el actor Andrés Velencoso, o Samuel Castillo, exnovio de Kira Miró y fisioterapeuta del Real Madrid. Pero, a juzgar por los últimos acontecimientos, estos idilios no siguieron adelante, al parecer, porque la psicóloga seguía teniendo en la cabeza y en el corazón a su exmarido, Juan Melgarejo.

Y es que, tal y como ha anunciado Socialité en exclusiva, el empresario y la ‘it girl’ podrían haberse dado una segunda oportunidad, o al menos así lo asegura un testigo que vio a la pareja junta y acaramelada mientras disfrutaban de una jornada playera, concretamente en la Playa de Vistahermosa, ubicada en el municipio gaditano de El Puerto de Santa María.

“Lo que yo vi no es una actitud de buenos amigos”, ha dicho este hombre en el programa de Telecinco. “Ella está ocultando en sus redes sociales que está con él aquí”, ha añadido. Además, ha reconocido que ambos intercambiaron “gestos cariñosos” y que estaban “alejados de todo”.

Esta noticia ha visto la luz después de que el pasado mes de febrero Eugenia hablase sobre la relación que mantenía con su entonces expareja durante su asistencia a un evento organizado por la revista Harper`s Bazaar con motivo del lanzamiento de la nueva crema de Caudalie. “Siempre me acuerdo de él, es inevitable, han sido muchos años juntos y lo recuerdo con mucho cariño y amor. No tengo tristeza” confesó. Por aquel entonces la influencer dejó claro que, a pesar de que se seguían llevando “fenomenal” y se querían mucho, no había “posibilidad de reconciliación”. Sin embargo, ahora parece que las cosas han cambiado, puesto que todo parece apuntar a que ambos han vuelto a apostar por su relación. No obstante, también existe la posibilidad de que simplemente fuese un encuentro planeado con un objetivo muy claro: el bienestar de sus hijos, los pilares fundamentales de ambos.