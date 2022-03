Eugenia Osborne: víctima de una estafa que supera los 1.500 euros

Ser famoso no implica estar exento de robos, estafas y fraudes y si no que se lo digan a Eugenia Osborne. La it girl ha sido la última en denunciar un caso de extorsión que ha sufrido en sus propias carnes. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus más de 190.000 seguidores una desagradable experiencia que ha vivido en las últimas horas.

Así, la hija de Bertín Osborne ha subido a sus stories de Instagram una captura de pantalla de un mensaje en la que se la notifica que ha realizado un Bizum de 1.000 euros, cuando realmente no había sido así. Junto a la instantánea, ha escrito las siguientes palabras: “Acaban de robarme 1.000 euros de mi cuenta después de un mensaje supuestamente del banco. No pinchéis en ningún link que os diga que os han bloqueado la cuenta” advierte.

Y es que cuando todo parecía haber terminado, la hija de Sandra Domecq recibía un nuevo mensaje a su teléfono móvil en el que se le informaba de que había vuelto a realizar otra transacción, esta vez, de 750 euros. Desesperada con la situación y con su imposibilidad de contactar con su banco, compartió la prueba que demostraba la veracidad de lo que estaba contando junto a un texto que, en esta ocasión, estaba dirigido a la financiera que la representa: “Otros 750 euros y no consigo contactar con vosotros. ¡Parar esto!” les suplicaba.

Horas más tarde, volvía a reaparecer en sus redes sociales, esta vez, a través de vídeos. En ellos, la diseñadora ha querido contar a sus fans, con todo detalle, qué fue lo que pasó realmente: “Ya estoy en casa, después de la mañana que no esperaba para nada tener por torpe, porque he sido torpe, pero bueno, supongo que hay más gente a la que le puede pasar. Os cuento como ha sido. Ayer no conseguía contactar con el banco porque estaba fuera de horario, así que a las nueve de la mañana he llamado, me han bloqueado todo para evitar que pudieran sacar más dinero” comenzó diciendo.

“Después de eso me he presentado en el banco porque para poner la denuncia tienes que hacerlo con un papel impreso de los movimientos, entonces me han impreso estos movimientos, me han puesto el sello, he ido a la policía, he puesto la denuncia, con la denuncia he vuelto al banco y ya lo han tramitado todo. Me devolverán el dinero, pero la burocracia que hay con todo esto es lo que es un rollo. El banco devuelve el dinero, con lo cual es más el tener que hacer todo esto” explicó un tanto aliviada.

De la misma manera, aconsejó a todo aquel que estuviese viendo su perfil que no abriesen ningún link, ni, aunque parezca que este ha sido enviado por el banco: “No os fieis de los mensajes que os llegan, aunque vengan de vuestro banco porque tienen maneras y si os llega un mensaje de estos, siempre comprobarlo antes con vuestra entidad, en la aplicación…” les recomendó con el ánimo de que evitasen pasar por su misma situación. Su error fue escribir el código que le mandaron, ya que al introducirlo “les dio acceso al resto de códigos de seguridad” con los que poder “hacer todos los Bizums que se han hecho”.

No obstante, todo lo negativo también tiene su lado positivo. Y en este caso, a Eugenia le ha servido, además de para saber lo que no tiene que hacer en futuras ocasiones, para comprobar la generosidad de sus followers, a los que no dudó en agradecer todos “los mensajes de apoyo y todos los consejos”.