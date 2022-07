Dicen que no hay un verano igual que otro. Y más si estás esperando a que llegue el amor de tu vida. Eso les pasa a algunas de las celeb más conocidas de nuestro país, que están experimentando una temporada estival completamente distinta a años anteriores, pues se encuentran gestando a su futuro bebé. Una etapa muy bonita donde conocerán, en algunos casos, por primera vez lo que es la maternidad. Y es que, siempre hay tiempo para una primera vez.

Marta Pombo

La influencer, mayormente conocida por ser hermana de María Pombo, anunció el pasado mes de abril que estaba esperando su primera hija en común con el dentista Luis Zamalloa. Una noticia sorpresa que dio a través de sus redes sociales, junto a un vídeo de lo más emotivo donde su pareja, con mucha ternura, acariciaba la tripita incipiente de la it girl. “Este año llega cargado de mucha felicidad. Qué ganas de que llegue octubre para conocerte”, escribió por aquel entonces el futuro papá. Tan solo una semana después de anunciar la buena nueva, Marta quiso desvelar el nombre y sexo del bebé, con un vídeo en el que su cuñado, Pablo Castellano, lanzaba un confeti al aire de color rosa, confirmando que era una niña lo que esperan. Aprovechando la oportunidad, Marta quiso desvelar a sus seguidores el nombre que ella y su novio habían escogido para la pequeña: “Demasiadas ganas de conocerte, Matilda”.

Claudia Osborne

Dos meses después de darse el ‘sí, quiero’ junto a José Entrecanales, la hija de Bertín Osborne anunció que esperaban su primer hijo. La joven también utilizó el universo 2.0 para dar la noticia, con un emotivo texto y el sonido del latido del corazón de su bebé: “El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino”, escribió. Tal y como reveló en exclusiva este digital, el pasado 30 de junio la coach dio a luz a su primera hija a la que ha llamado Micaela.

«30/06/22, el día que me cambió la vida. El día que sentí el amor más grande que he sentido jamás. Gracias vida por concedérmela y gracias Micaela por escogerme. Quiero, también, aprovechar el post para daros las gracias a todos los que estáis escribiéndome para darnos la enhorabuena, sois muchísimos y me siento muy privilegiada por tener una comunidad tan cariñosa como la que hemos construido aquí. Gracias, gracias, gracias», escribió emocionada en su perfil de Instagram después de convertirse en mamá primeriza.

Lidia Torrent

Otro de los rostros más conocidos de la televisión, Lidia Torrent, también quiso publicar en sus redes sociales que pronto se convertiría en madre primeriza junto a su pareja, Jaime Astrain. La cara más sonriente de First Dates quiso zanjar los rumores sobre una ruptura a golpe de instantánea, con una ecografía y un texto de lo más claro: “Bebé a bordo”. Aunque la modelo siempre ha sido muy celosa de su intimidad, lo cierto es que ha ido compartiendo en sus redes sociales el proceso de su embarazo, un proceso que está siendo muy feliz y expectante y que será su debut como madre. Será una niña y Lidia saldrá de cuenta el 13 de octubre, por lo que su futuro bebé dará alegría, probablemente, en otoño. Además, antes de verle la carita, la televisiva ha elegido ya el nombre de su pequeña, que cuenta con un significado muy especial para ella. Se llamará Elsa, como su abuela Elsa Anka que, con 56 años, experimentará por primera vez lo que es ser abuela.

Lucía Villalón

La periodista anunció el pasado mes de marzo, con un post desde Roma, que estaba a punto de ampliar la familia. “Bebé muy especial en camino”, comenzó escribiendo. Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que, tras la buena noticia, iba a llegar otra un poco más complicada. Tal y como ella misma anunció, el futuro bebé tiene un problema de salud, gastosquisis, un defecto de nacimiento en la pared abdominal por el que tendrá que ser operada nada más nacer: “Va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta”.

Y es que, a pesar de ser un momento muy emotivo para Lucía y su pareja, ella no puede evitar estar nerviosa a no saber ciencia a cierta cómo se encuentra su bebé. Sin embargo, la pareja se ha mostrado fuerte y esperanzada en que todo va a salir bien.