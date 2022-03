El grave problema que complica el primer embarazo de Lucía Villalón

Con el mes de marzo a punto de finalizar, Lucía Villalón y Gonzalo Melero han querido sorprender a sus seguidores con una esperadísima noticia. Y es que, ambos han hecho uso de sus redes sociales para hacer público su embarazo con una instantánea que no ha pasado desapercibida.

Con una imagen en pleno Coliseo de Roma mientras el futbolista tocaba la tripita de la periodista, la pareja ha desvelado la buena nueva sin poder esconder su felicidad: “No ha llegado todavía y ya le queremos como si estuviese aquí… Incluso más!! Lo que estaba claro es que iba a ser especial… Este fin de semana hemos estado en la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más de la cuenta… Como un gladiador!”, comenzaron explicando, atendiendo a una anomalía que podría hacer más complicado de lo habitual el periodo de gestación: “Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar Gastrosquisis… Algo de lo que no habíamos oído hablar jamás pero en lo que nos vamos a hacer expertos!! Al parecer, no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… Hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo”, escribían, haciendo a sus seguidores partícipes de una serie de detalles que tienen verdaderamente preocupados a los futuros papás.

Lejos de haber dejado ahí su discurso, Lucía y Gonzalo indicaron cómo se llevaría a cabo el futuro nacimiento del bebé, teniendo en cuenta su situación: “Tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea, y le tendrán que operar nada más nacer… Se nos parte el alma solo de pensarlo… Que tenga que pasar por algo así tan chiquitito”, apuntaban, visiblemente apenados. No obstante, esta nueva etapa a la que harán frente ha conseguido llenarles de ilusión y de alegría, hasta el punto en el que se han mostrado más positivos que nunca: “Puede con esto y mucho más!!! Y nosotros tendremos que ser fuertes y aprender! Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas, y esperemos que así siga hasta que decida que quiere conocernos en persona! Y aquí estaremos esperándole! Porque así le queremos todavía más si se puede”, zanjaban, dejando entrever que están completamente preparados para lo que venga.

En cuestión de instantes, la publicación alcanzó los más de 20.000 “me gusta” en Instagram, siendo muchos los rostros conocidos que quisieron dejar sus muestras de cariño a la pareja en un momento tan especial. Entre estos están el de Amor Romeira, Melissa Jiménez, Helena Condis, Ona Carbonell o Sofía Ellar, que no han podido evitar mostrar su felicidad ante la noticia, más aún teniendo en cuenta que la pareja forjó su unión sentimental hace poco más de un año, concretamente durante el día de San Valentín del pasado 2021. Una prueba con la que demuestran que, en este tiempo, ambos han logrado encajar a la perfección y su relación avanza a pasos agigantados.