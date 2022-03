El sorprendente proyecto con el que Ona Carbonell une la maternidad y el trabajo

A día de hoy, es innegable la labor de Ona Carbonell dentro del deporte español. La catalana se ha consolidado como una de las nadadoras más relevantes del país, un logro que requiere de mucho esfuerzo, plasmado en Ona Carbonell: Empezar de nuevo. Rakuten ha sido la plataforma encargada de elaborar un documental con la biografía completa de la deportista, en el que se muestra lo complicado que ha sido llegar hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, más aún cuando tenía que compaginar su pasión con su condición de madre.

En la premiere de su propia producción, Ona ha tenido oportunidad de hablar sobre cuáles son los fines que le han llevado a sacar a la luz una parte de su vida que parecía insólita: “Estoy muy feliz. Me ha costado mucho llegar aquí. Todo un año de mucho esfuerzo, incertidumbre, pandemia, cancelación de los Juegos, posponer los preolímpicos, clasificarnos por fin, un bebé muy pequeñito… Como cualquier madre, la conciliación no es fácil en cualquier ámbito, y en el deporte tampoco”, comenzaba explicando la nadadora a uno de los reporteros de Gtres allí presentes. Y es que, la maternidad no ha hecho que Carbonell renuncie a sus sueños y propósitos: “El deporte es un reflejo de la sociedad, y espero que el documental ayude a otras mujeres que, como yo, tuvieran esos miedos de tener que renunciar a sus sueños, a sus retos, y explicar que sí se puede. Se pueden hacer ambas cosas, pero necesitamos más ayuda”, apuntaba de manera muy clara la profesional.

Pese a haberse mantenido hermética hasta ahora con respecto al ámbito privado, la nadadora ha visto necesario llevar a cabo este documental para poner voz a todas aquellas historias que pasan desapercibidas: “Hay millones de historias como la mía. La idea es que es un tema tabú en el deporte, la conciliación. Me sentí con esa responsabilidad de visibilizarlo, de enseñarlo, de explicarlo y poder hacer el camino más fácil a las que vengan. Yo tuve muchos medios y seguramente habría sido madre antes si no fuera por ese temor de perder tu carrera deportiva”, confirmaba. De hecho, asegura haber tenido contacto con muchas mujeres que se habrían visto obligadas a pasar por situaciones similares a la suya: “He hablado con mujeres de todos los países, del deporte y también otras mamás de muchas otras profesiones que incluso están mucho más complicados que el deporte. Yo me siento una privilegiada, he tenido una estabilidad económica, ayuda en casa y, sobre todo, mi entorno de trabajo, mi entrenadora, mis compañeras también me han ayudado mucho, pero hay muchas otras mujeres que no tienen todas estas ayudas y es importante visibilizarlo”, indicaba, dejando entrever que es un documental que enfocado a un tema que afecta a muchas mujeres a lo largo y ancho del globo.

Como no podía ser de otra manera, Carbonell ha contado en esta nueva etapa con el apoyo de sus seres queridos, sorprendidos por el proyecto: “Mi marido al principio no quería, porque no tiene ni WhatsApp ni redes sociales: «No le gusta esto, pero también entendió que había que visibilizarlo, que era algo muy importante, y hemos mantenido la cara de mi hijo siempre tapada o de espaldas”, confesaba, mientras se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé.