Una de las grandes protagonistas indiscutibles de la semana ha sido Georgina Rodríguez. Fue el pasado jueves cuando la hispanoargentina tuvo una celebración por partida doble: su 28 cumpleaños y el estreno de Soy Georgina, el documental de Netflix en el que relata cómo fue su vida antes y después de que Cristiano Ronaldo llegara a ella. En cuestión de días, la producción ya cuenta con fans y detractores a partes iguales, entre los que también está su hermana.

Pese a que parecía que Georgina enseñaría todos los entresijos de su vida en el documental, no hay ni rastro de Patricia Rodríguez, hermana por parte de padre de la pareja de Cristiano. No obstante, la joven ha aprovechado el “tirón” mediático de la modelo para sentarse en el plató de Sábado Deluxe y explicar algunos de los detalles que la modelo habría omitido en Netflix y que habrían cobrado una gran importancia tanto en su infancia como en su juventud.

Pese a llevar más de diez años sin verse y tres años sin hablar, Patricia ha dejado claro que la relación entre ellas era excepcional hasta que las circunstancias de su padre les hicieron separarse: “Nuestro padre estaba con la madre de Gio y con mi madre a la vez, mi madre lo sabía y lo consentía”, explicaba la invitada del programa. No obstante, todo cambió cuando su progenitor entró a prisión y ellas comenzaron a llevar a cabo vidas separadas: “Cuando mi padre entró en la cárcel y mi madre murió, la madre de Georgina se hizo cargo de mí un tiempo pero enseguida me metió en un reformatorio en Jaca”, desvelaba visiblemente apenada.

Aunque Georgina ha hecho gala de su solidaridad en Soy Georgina, podría no haber sido tan cuidadosa con algunos miembros de su familia. Así lo desvelaba Patricia Rodríguez, que siente que pese a su buena situación económica, su hermana no se termina de “preocupar” por sus seres queridos: “Yo me alegro de que a mi hermana le haya ido bien pero me gustaría que me tuviera en cuenta, que no se olvidara de que existo. Me dijo por ejemplo que me iba a ayudar con los libros del colegio de mis hijos y todavía estoy esperando”, aseguraba. Pero sus palabras no quedaron ahí y también contó otras situaciones: “Georgina es muy solidaria con los niños necesitados pero no con sus sobrinos. No quiso molestar a Cristiano para que firmase una camiseta a mi hijo porque estaba de vacaciones”, contó la joven desde el plató del Deluxe.

Podría decirse que la relación definitiva entre Gio y Patricia acabó con el fallecimiento de su padre, un triste recuerdo que también trajo consigo algunas disputas entre ellas: “Hace tres años murió nuestro padre en Argentina por un fallo cardíaco y mi hermana ni me pagó el billete para volar allí sabiendo que yo no tenía dinero”, admitía la invitada. Pero, ¿qué tendrá que decir Georgina de todo esto? Lo cierto es que la modelo puede presumir de estar viviendo uno de los momentos más dulces de su vida mientras espera el nacimiento de sus dos gemelos, aunque por otro lado, su hermana siente “lástima y tristeza” al haber perdido toda clase de relación con ella.