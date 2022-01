Tras los últimos acontecimientos, el estado de salud de Isabel Pantoja ha resultado ser toda una incógnita. Los continuos roces con su hijo, la muerte de doña Ana y la futura emisión del documental de Julián Muñoz han hecho que salte por los aires la paz de la tonadillera. Algo que han admitido sus personas de confianza, confirmando que la cantante no está pasando por su mejor momento.

Esta información fue corroborada ayer mismo por Luis Rollán. El exconcursante de Secret Story fue el último invitado de Sábado Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita. Un momento donde ha aprovechado para desvelar la difícil situación por la que está pasando la que fuera su amiga: “He estado escuchando a distintas compañeras hablar de Isabel Pantoja, yo no me atrevo a ponerle un nombre a cómo está”, comenzó explicando en su entrevista. “Ayer por la noche recibo una llamada de una persona muy allegada, amiga de ambos, y me dice que Isabel no está bien, que está muy tocada, que está muy jodida”, aseguraba el colaborador, sin querer dar muchos más detalles para mantener intacta la intimidad de la madre de Kiko Rivera.

Nadie duda a día de hoy de que Isabel Pantoja ha pasado una Navidad de lo más complicada. Según confesó su propia hija, la cantante le habría pedido el favor de que no acudiera a Cantora pese a ser una fecha tan señalada, unas palabras que dejaban entrever que la artista prefiere estar en soledad: “Muchas veces se ha comentado que estaba fatal. Lo he escuchado tantas veces y sé que ha tocado fondo y ha subido, pero ahora lo de su madre, el reencuentro con Kiko y la nueva separación, lo de Julián Muñoz…”, expresaba Rollán, dando a entender que han sido muchos los factores que han provocado que a día de hoy la que fuera esposa de Paquirri esté sumida en la más absoluta tristeza.

Pese a que en los últimos meses el contacto entre Pantoja y Luis Rollán ha sido nulo, el actor ha confesado haberse “alarmado” al conocer las últimas informaciones del estado de Isabel, habiendo llegado a plantearse realizarle una llamada: “No he querido hacerlo porque no quiero que piense que la llamo porque hoy vengo a la tele. (…) Lo quiero hacer de una manera íntima y privada”, afirmaba, teniendo puentes entre él y la tonadillera para llegar a conformar la amistad que tuvieron hace cierto tiempo. No obstante, el colaborador ha querido dejar claro que son muchas las personas que apoyan a la tonadillera en su día a día y que hacen que no se sienta sola: “No es una persona que está aislada. Pero sí me preocupa”, admitía.

Una sensación muy diferente tiene Luis con respecto a Kiko Rivera: “A Kiko lo he visto bien, tranquilo y sereno, con ilusión. La reacción que tiene al hablar de la madre no es rabia o ira, yo lo vi triste. Kiko es noble, han pasado fechas importantes, los Reyes, son 3 niños…”, finalizaba, dejando entrever que por el momento la relación entre el DJ y su madre sigue en stand by.