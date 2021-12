‘Secret Story’: grandes ausencias y nuevos secretos en el Debate Final

Hoy decimos adiós al 2021 tras haber despedido la primera edición de Secret Story. La Casa de los Secretos ha cerrado sus puertas, aunque no de manera definitiva. Así lo desvelaban desde el programa el pasado jueves, cuando se anunció a bombo y platillo que la próxima entrega contaría con concursantes totalmente desconocidos.

Pero antes de dar por zanjados estos tres meses de concurso, los participantes tuvieron que afrontar el tradicional Debate Final. Un programa en el que todos, o casi todos, se reúnen con el fin de zanjar las cuentas pendientes y aclarar situaciones confusas de su paso por Guadalix. Y es que la pasada noche contó con la ausencia de tres de los pesos pesados de la edición: Lucía Pariente, Sandra Pica y Edmundo Arrocet.

El último encontronazo entre la madre de Alba Carrillo y Jorge Javier provocó que esa fuera su última noche en el plató de Telecinco. La exconcursante no pudo participar en el Debate Final pero se hizo notar al emitir un comunicado a través de sus redes sociales con un dardo directo hacia el presentador, un ataque que fue apoyado por sus seguidores. Por otra parte, Sandra Pica no pudo acudir al programa tras haber dado positivo en coronavirus. No obstante, su buen estado de salud no le impidió irrumpir en el plató por medio de una videollamada como la flamante ganadora de la esfera premiada con 50.000 euros.

Quien tampoco acudió al Debate Final de Secret Story fue Edmundo Arrocet. El ex de María Teresa Campos no pudo presentarse en el programa, pero sí lo hizo Sofía Cristo, que fue preguntada por el supuesto romance entre el humorista y su madre. Sin dar muchos más detalles, la DJ quiso dejar claro que entre ellos existe una buena amistad desde hace tiempo y que, por el momento, desconoce que hayan dado un paso más allá.

Como no podía ser de otra manera, no faltaron a lo largo de la noche los reproches entre Cristina Porta, Adara Molinero y Frigenti. La periodista fue la encargada de dar un premio al colaborador de Sálvame, momento perfecto para dejarle caer que se había sentido traicionada por él. Unas acusaciones que no afectaron en absoluto a Miguel, que atacó a la que fuera su compañera de reality asegurando que había forjado una carpeta que mucho dista de una verdadera historia de amor.

El tema central de la noche giró en torno a los secretos. Aunque durante los tres meses de concurso ya pudimos descubrir cuáles eran los misterios mejor guardados de los participantes, en el Debate Final se desvelaron algunos que no dejaron indiferente a nadie. Entre ellos, que los Gemeliers se habían hospedado en casa de Berlusconi, que Fiama tiene fantasías sexuales con Tyrion Lannister o que Canales Rivera había participado en un trasplante de corazón. Pero también los hubo un poco más subidos de tono. Sofía Cristo confirmó haber hecho el amor en una moto en marcha, mientras que Julen no se quedaba atrás al haberse acostado con dos primas en Nochebuena y, para poner el broche de oro, Miguel Frigenti se habría montado una orgía en un jacuzzi con su primo. Con estos divertidos momentos se cerró para siempre una etapa a la que todos están agradecidos para dar paso a una nueva edición cargada de diversión, y sobre todo, de más secretos.