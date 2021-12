No hay duda de que la última semana no está siendo una de las más fáciles para Cristina Porta dentro de Secret Story. Tras la decisión que convirtió a Luca en nominado y a la periodista en inmune, los malentendidos entre la pareja no han dejado de sucederse y pese a que entre ambos parecía haber una química irrompible, ahora su situación podría haber dado un giro de 180 grados.

Las discusiones entre ambos han pasado a ser las grandes protagonistas en el día a día del programa, motivo por el que el equipo decidió organizar una “sala de la verdad” en la que Cristina y Luca pudieran resolver o avivar sus diferencias y ver cuáles habían sido sus respectivas confesiones en “El Cubo”. Al parecer, el hermano de Gianmarco habría sentido cierta soledad en los últimos días: “Son tres meses que siempre he estado con ella. La primera vez que la necesito, no la siento. (…) Lo único que hubiera esperado era un besado, un abrazo… En esta parte soy tonto yo”, expresaba el italiano. Unas palabras con las que no estaba muy de acuerdo la catalana, que se habría sentido rechazada por su gran apoyo: “He intentado hacer todo. Siempre me aparta”.

En medio de la discusión, Carlos Sobera fue el encargado de que ambos acercaran posturas al proponerles que se miraran a los ojos expresándose lo que sentían. Un juego que resultó ser todo un éxito, consiguiendo que Onestini se abriera en canal e hiciera una declaración de amor para después fundirse en un apasionado beso con Cristina. Pero aunque todo parecía haberse estabilizado en ese momento, unas imágenes de Porta en “El Cubo” en las que sospechaba que Luca seguía una estrategia, hacían estallar la tensión de nuevo. ¿Marcará esto un antes y un después en su idílica relación?

Sandra Pica, la tercera en discordia

La crisis entre Cristina y Luca también era palpable para el resto de sus compañeros, y algunos de ellos decidieron posicionarse en el conflicto. Sandra y Julen han sido los más duros con la pareja, criticando algunas de las actitudes de la periodista: “Me da mucha pena Luca, creo que esto es puro teatro”, confesaba la ex de Tom Brusse. Unas declaraciones que no gustaron nada a Porta, que atacó a su compañera de concurso acusándole de estar todo el día durmiendo y no hacer sus tareas.

La trifulca solo acababa de empezar y Pica estallaba contra Porta en un enfrentamiento que no pasaría desapercibido en La casa de los secretos: “Que me diga que estoy todo el día durmiendo cuando he puesto cinco lavadoras, he hecho mis tareas y a ella le tocaba el baño y aún no lo ha hecho, pues me toca las narices”. Tras su apunte, Sandra se dirigió rápidamente al cuarto de baño para coger la ropa limpia de la lavadora y echarla en la cama de Cristina para que la doblara: “¿Queremos fiesta? Pues toma fiesta. Aquí contribuimos todos”, sentenció.