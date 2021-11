Secret Story ha vivido uno de los momentos que más interés ha generado entre sus espectadores. El primer edredoning ya es una realidad y ha tenido a Cristina Porta y a Luca Onestini como protagonistas. Los dos han culminado su intensa relación dentro de la casa pasando su primera noche juntos. Misma cama, nada de ropa y un edredón. Un cóctel salvaje.

La periodista y el italiano han cumplido la promesa que hicieron si ella conseguía salvarse de la expulsión frente a Adara Molinero. Horas antes de eso se dieron su primer beso tras varios días con una tensión sexual no resuelta entre ellos. Ella, recién salida de la ducha, se ha fundido en un apasionado beso con él mientras le abrazaba por el cuello y se susurraban «te quiero». Un momento romántico y lleno de sensualidad.

Una cosa llevó a la otra y la noche acabó en sorpresa. Cristina Porta y Luca Onestini llegaban a la habitación y no dudaban en meterse bajo las sábanas. Acto seguido se quitaban la ropa, ayudándose mutuamente. Miguel Frigenti era consciente de este momento y les abroncaba levemente por el ruido que estaban haciendo. Quien no se enteraba de lo que estaba pasando a escasos metros suyos era Luis Rollán, quien dormía plácidamente.

«Se me ve todo», decía la comunicadora, que era tapada con el edredón por el hermano de Gianmarco: «Tengo el culo al aire». Muy acaramelados y sin apenas distancia entre sus cuerpos, la pareja pasó su primera noche junta y dio un paso más en su relación sentimental.

Pese a lo sentimental de la primera noche, Luca Onestini y Cristina Porta ya han tenido el primer encontronazo tras su exhibición de amor. Ha sido unas horas después cuando ella le ha cuestionado su actitud:»Es difícil acceder realmente a lo que tú piensas, tienes un punto que eres frío. Me voy a guardar mi opinión sobre la noche de hoy. Voy a estar deseando que llegue el martes y el miércoles que es cuando le sale a él el cariño. No entiendo el ser intermitente, ser frio a veces si y a veces no». El italiano se justificaba diciendo que era una especie de «autodefensa» para no dañarse.

Muy crítica se ha mostrado Adara Molinero con esta pareja. Recordemos que la ex de Gianmarco no tiene buena relación con el italiano, y tampoco tiene demasiado feeling con Luca. La ya exconcursante de Secret Story no tuvo pelos en la lengua para reconocer que » Cristina Porta está viendo una competencia en él y en cuanto pueda le va a dar la patada. Le está atizando continuamente y esta chica es una trepa». Una opinión contundente, fiel a la retórica verbal que suele tener.