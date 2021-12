El pasado jueves 2 de diciembre tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story’ presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, observamos cómo la audiencia decidió que el nuevo expulsado de esta edición fuera Miguel Frigenti. Por si fuera poco, fuimos partícipes de unas nominaciones un tanto peculiares, que provocaron una contundente reacción por parte Luca Onestini.

Siguiendo las indicaciones del programa, los concursantes tenían que agruparse en parejas. Después de hacerlo, han tenido que tomar una decisión de lo más complicada: uno de los dos era inmune y el otro era nominado de manera directa. Julen tenía claro que quería salvar a Sandra y, de alguna manera, enmendar lo sucedido la semana anterior.

Tanto Jesús y Dani de Gemeliers como Luis Rollán decidieron salir nominados, puesto que ninguno de ellos quería ceder esa inmunidad. Luca Onestini, por su parte, quiso dar un paso adelante para salir nominado y, de esta manera, salvar a Cristina Porta de enfrentarse a esta situación una semana más.

La periodista deportiva, al saber la decisión que había tomado el italiano, aseguró sentirse mucho más tranquila. ¿La razón? Luca Onestini cuenta con muchísimo más apoyo fuera, puesto que siempre se ha salvado cada martes. Es entonces cuando él respondió con contundencia: “No has entendido nada”.

Al terminar la gala, se mostró realmente enfadado. Tanto es así que no dudó en tener una conversación con Cristina Porta para hacerle saber lo que sentía. “Escucho a una persona que no tiene palabras para valorar eso. Yo tengo que hacer lo que siento y lo he hecho. Tienes que hacer las cosas sin esperar nada, si piensas que me hace gracia cómo has reaccionado te digo que no”, reconoció Luca Onestini.

Al saber su posición, la periodista le hizo saber que “te lo agradezco en el alma”. El hermano de Gianmarco reprochaba que no se le pasó por la cabeza ponerse ella: “Esperaba otro tipo de reacción, un poquito más de corazón”. Además, añadió: “Sin decir cálculos. Las palabras que has dicho es que te quedas más tranquila porque te salvas de la nominación y porque soy el ganador”.

Cristina Porta quiso explicarse: “Lo estás viendo malinterpretado, sabes perfectamente lo que siento por ti”. Él, aunque ha intentado comprender su actitud, reconoce que sigue sin hacerlo: “Cada uno tiene que ser como es. Yo soy de una manera y tú eres completamente de otra. Yo lo he hecho de corazón, y ya está”.