Visita exprés a La Haya por una razón de peso. Los reyes Máxima y Guillermo han interrumpido sus vacaciones de verano para recibir a los deportistas que han conseguido una medalla en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. A media mañana, el monarca y su esposa aterrizaban en territorio holandés y apenas seis horas después, la pareja ya se encontraba regresando a Grecia, donde están disfrutando de sus días de descanso. Unas vacaciones que, nuevamente, están rodeadas de polémica por unas imágenes que hace algunos días se publicaban en redes sociales y por las que desde el Ejecutivo se pedía discreción, ya que interferían en la esfera privada de la familia real y, por tanto, ‘carecían de interés’.

El encuentro entre Sus Majestades y los medallistas se ha llevado a cabo en el Palacio de Noordeinde. En esta ocasión, Máxima ha sorprendido con un favorecedor diseño en azul celeste que estrenó recientemente. Un vestido de corte lady, con falta de vuelo, camisero, cinturón ancho con gran hebilla y manga francesa de la firma Natan, una de sus favoritas. Se trata de un modelo elaborado en tafetán, que todavía esta disponible en la web de la marca y que además resaltaba en ligero bronceado de la Reina. Lo ha combinado con zapatos de salón y cartera en tono nude, que dejaban todo el protagonismo al vestido. En cuanto al look beauty, la argentina ha preferido un maquillaje suave y ha dejado su cabello suelto, ligeramente despeinado, con un aire muy natural.

Ha sido un acto breve y no se tiene constancia de que la Reina vaya a reaparecer en público hasta el próximo mes de septiembre. No así el Rey, que sí que tiene algún compromiso a finales de mes. No obstante, es probable que la familia decida poner fin a sus vacaciones en Grecia antes de lo previsto dado que en apenas unos días la princesa Alexia debe incorporarse al curso escolar en el Atlantic College de Gales, donde coincidirá con la Princesa Leonor. Sin embargo, por el momento no se ha proporcionado información oficial al respecto.

La familia real ponía fin a su agenda institucional a mediados del mes de julio con el tradicional posado en los jardines del Palacio de Huis Ten Bosch, su residencia oficial. Aunque el monarca participaba poco después en un acto, se sabe que se trasladaban a su residencia en Grecia, donde el rey Guillermo ha seguido muy pendiente del desarrollo del día a día del país. No se espera que interrumpan estos días de descanso salvo por cuestiones urgentes y, de momento, tampoco ha trascendido si, al igual que otros años, tienen pensado hacer algún viaje a Argentina, tierra natal de la Reina.