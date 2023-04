La rotunda reacción de Fabiola Martínez a la nueva amistad ‘especial’ de Bertín Osborne

Pese a que Bertín Osborne confesaba para LOOK y en exclusiva hace tan solo unas horas que su corazón no está de ocupado por Gabriela Guillén, cada vez son más los datos que apuntan a que el presentador podría haber encontrado el amor de la mano de esta misteriosa mujer. Así lo ha dejado entrever la que fuera compañera de vida del cantante, Fabiola Martínez, que no ha tenido reparo en aprovechar su presencia en Y ahora Sonsoles para hablar largo y tendido sobre el asunto.

En un primer momento, la venezolana ha admitido estar totalmente tranquila ante esta buena nueva: «No me ha impresionado y no me había dado cuenta de nada, no tenía ni idea, él no me había dicho nada en ningún momento», comenzaba explicando, para después entrar en más detalles sobre cómo fue el momento en el que se enteró gracias a su ex: «Ayer tuve un día de trabajo bastante duro y no me dio tiempo a mirar nada, ni las redes sociales ni internet, y nadie me escribió ningún mensaje. Salí del trabajo y tenía un audio de Bertín en el que me dice ‘oye, han salido unos titulares pero es una chorrada, no te preocupes’, muy al estilo de Bertín, restando siempre importancia. Vi la portada de ¡Hola! y dije ‘mira, qué bien’ sin dar importancia, y él me mandó otro mensaje diciéndome ‘lee mañana el ¡Hola!’», apuntaba, dejando entrever que el madrileño intentaba demostrar que en el último número de la revista mencionada saldría reflejada la realidad sobre su vínculo con esa joven.

Sin embargo, la publicación de la última entrega del medio en cuestión parece haber ayudado a Fabiola a despejar sus dudas a la hora de creer fielmente que su ex tiene una nueva pareja: «Esta mañana me llama una compañera y me dice que qué me parece (…) Le mandé un audio y le dije que ya lo había visto, que no se preocupara y que no me tiene que dar explicaciones. No me ha contestado y he sido muy cariñosa, he dicho que lo único que quería era que fuera feliz, que se lo merecía», indicaba, entre risas aunque en cierto modo molesta por no haber recibido respuesta de Bertín.

Por si fuera poco, la de Maracaibo ha revelado una anécdota con la que ha demostrado haber coincidido ya con Gabriela Guillén en un mismo escenario: «Me he enterado por una compañera de que yo fui a una bodega a un evento y había mucha gente, él estaba y estaban dos chicas, y resulta que una de ellas era ella y él no me dijo nada». Unas palabras con las que aclara que quizá le hubiera gustado que su ex fuera más claro con ella, de la misma manera que lo ha sido la joven protagonista, la cual ha hablado con Luis García Temprano para confesar que ve mucho a Bertín y que ya han quedado incluso en Sevilla con motivo de la Feria de Abril.