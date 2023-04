Después de haber roto su matrimonio con Cayetano Rivera, Eva González se ha refugiado en su faceta profesional para afrontar la ruptura de la manera más llevadera posible. Es por ello que la presentadora ya está inmersa en el inminente estreno de la nueva temporada de La Voz Kids en Antena 3, en la cual coincidirá con David Bisbal, Rosario, Aitana y Sebastián Yatra. Un nuevo comienzo por el que la maestra de ceremonias se ha mostrado plenamente feliz, y así lo ha asegurado durante su aparición en el plató de Y ahora Sonsoles, en el que ha desvelado algunas minucias sobre una nueva entrega que ya promete ser todo un éxito.

Como no podía ser de otra manera, Sonsoles Ónega no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntar a la que fuera compañera de vida del hijo de Paquirri por el posible romance existente entre Aitana y Sebastián Yatra: «Tenemos novios, se me había olvidado. He leído algo, sí», aseguraba, aunque sin querer dar más detalles sobre sus compañeros de programa pese a los muchos intentos de la presentadora para conseguirlos: «No pongas en mi boca palabras que no he dicho. No he notado nada porque siempre se han llevado muy bien», zanjaba, poniéndose en cierto modo a la defensiva al llegar a creer que se estaba dando a entender que ella era conocedora del noviazgo entre los dos cantantes.

De esta manera, Eva mostraba así su deseo de mantenerse en un segundo plano en esta historia de amor que parece haber comenzado de la mejor de las maneras: «Cuando se forma esa complicidad fuera se ve cuando estamos grabando (…) Son geniales, jóvenes, famosos… Necesitamos que haya siempre mucho amor en todo», indicaba, intentando así finalizar un asunto que ha traído mucha cola a lo largo de las semanas, siendo muchos los seguidores de ambas partes que esperan una confirmación por parte de alguno de los dos que no llega.

Pese a la tensión existente por un momento entre Eva y Sonsoles, finalmente las dos sabían salir de la extraña situación a la perfección, optando la hija de Fernando Ónega por focalizar la entrevista en la protagonista a la hora de hablar sobre su trayectoria profesional como Miss España y en el interés que esto generó hacia ella: «Era una vida que estaba comenzando, era muy joven. No sabes muy bien qué va a ser de ti profesionalmente (…) El día siguiente a la coronación solo lloraba, pensaba en cómo me había pasado eso», aseguraba, visiblemente emocionada por haber conseguido remontar a nivel laboral pese a la incertidumbre que giraba en torno a ella y a sobre cómo gestionaría su vida después de haber alcanzado lo más alto en un certamen de belleza tan importante como al que se presentó y el cual le ha abierto puertas para presentar algunos de los espacios televisivos más reconocidos del país.