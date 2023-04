Lourdes Montes ha reaparecido frente a las cámaras para presentar la colección cápsula ‘Lourdes x Silbon’, pensada para las invitadas de verano. Una serie de prendas con tejidos ligeros que apuesta por una gama de colores que emulan el verano. Y la diseñadora no puede estar más feliz de este nuevo proyecto profesional.

«Siempre salen proyectos como este de Silbon que son muy emocionantes y que te sacan un poco del día a día. Nosotros estamos todo el día con el volante y el traje de flamenca y esto es para otro tipo de evento», ha comunicado a las cámaras de Gtres con una sonrisa. Pero, ¿cuál es su truco para combinar su trabajo con su papel como madre? «Yo creo que como cualquier otra mujer madre y trabajadora: corriendo muchísimo y dividiéndote como puedas», ha sentenciado. Y es que, a la hora de emprender nuevos proyectos, Lourdes Montes siempre ha contado con el apoyo de su familia: «Al final, somos un equipo».

Planes de futuro

Ahora, la diseñadora se encuentra en un momento muy bonito a nivel profesional y personal también: «Estoy muy contenta, en una etapa fantástica y tampoco pido mucho más». Hace apenas unos días, confesó para las cámaras de Gtres que añoraba la etapa de los niños cuando son bebés, algo que se interpretó como el deseo de volver a experimentar la maternidad. «Yo dije que no lo descartaba, que si viene bien, pero tampoco es como ningún plan», ha aclarado. Lo cierto es que Lourdes Montes y Francisco Rivera han conseguido formar una familia cargada de amor.

Carmen, de siete años, y Curro, de tres, han llegado para hacerles la vida todavía más feliz. «Carmen es muy creativa, le encanta todo lo que sea dibujar, hacer casitas, decorar, tiene mucha imaginación. No sé si se decantará por la moda, pero sí por algo creativo», ha dicho Lourdes. Pero Curro, ¿seguirá los pasos de su padre en el ruedo? «No no no, en absoluto. Todavía es enano, le gusta todo. El fútbol, los superhéroes… No me gustaría que siguiese los pasos de su padre, me niego. Es muy duro para el torero y para la familia. Es una profesión súper exigente.», ha dicho entre risas.

Su relación con Eva González

Después de que Lucía Rivera confesase lo que opinaba de Eva González en su libro Nada es lo que parece, en el que dejaba claro que lo que reinaba entre ellas no era buena sintonía, Lourdes Montes reaparecía en la red para dedicarle unas emotivas palabras a Tana Rivera: «Es la hermana ideal. Los mima, los consiente, todo se lo piden a Tana, es maravillosa, siempre lo comento. Es tan buena, tan cariñosa, me lo ha puesto todo tan fácil siempre… con lo cual, fenomenal». Dos polos opuestos de relaciones. Ahora, la diseñadora ha confesado cuál es su vínculo con la presentadora después de que se haya hecho oficial su separación de Cayetano Rivera. «La relación fantástica. Me parece una persona estupenda y le tengo muchísimo cariño», se ha sincerado Montes.