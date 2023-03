Barcelona ha sido testigo de la complicidad entre Francisco Rivera y Lourdes Montes, que han reaparecido para presentar un nuevo proyecto. El torero y la abogada se han sumergido en la aventura de crear una nueva colección para la marca Banak, y durante su presentación han vuelto a hacer alarde de la buena sintonía y conexión que les une. La pareja no ha dejado de sonreír e, incluso, han protagonizado un divertido momento ‘a cojinazos’.

Tras esta divertida anécdota, ambos han atendido a las cámaras de Gtres para responder todo tipo de preguntas. El torero, al ser preguntado por esta nueva colección, ha sido de lo más sincero. «Diseñar como tal no me atrevo, no tengo imaginación. Ella sí, ella ahí es la que manda», ha confesado con una sonrisa respecto a su mujer. Ella, en cambio, ha comunicado que lo ve totalmente capaz. De nuevo, haciendo gala de la bonita relación que comparten, Francisco ha confesado cuál es la clave de su relación, una historia de amor que comenzó en 2011 y puso su broche de oro en 2013 con dos ceremonias nupciales. «Si no tuviéramos compenetración después de 12 años…12 años no es nada, se los han pasado rápido. Las expectativas eran bajitas, algunos nos daban 12 horas, otros 12 días, pero aquí estamos», ha sentenciado el diestro.

Sin embargo, como toda pareja, ellos también han pasado por algún que otro bache que no ha hecho más que reforzar su matrimonio. Pero, ¿cómo han superado sus crisis? «Queriéndonos mucho y con cero egoísmo», ha confesado Rivera. Además, ambos han sorprendido a la prensa al comunicar que no cierran la puerta a tener más hijos. «Yo estaba viendo aquí dormitorios infantiles con las cunitas y a mí el momento bebé me da mucha pena que ya no vuelva y, aunque tiene sus pros y sus contras, me daría como pena el no tener el momento bebé», ha explicado Lourdes.

Ahora, Francisco y Lourdes están disfrutando como nunca del tiempo juntos y en familia, algo que ha aprovechado en concreto el torero después de despedirse de los ruedos. Cabe recordar que fue el 13 de octubre de 2012 cuando anunció su retirada, aunque reapareció en Olivenza tres años después. Ese mismo año recibió una cornada en la plaza de toros de Huesca y el 2 de septiembre de 2017 se retiró definitivamente de su profesión y pasión en la plaza de toros de Ronda. Ahora, ha comenzado una nueva etapa de su vida: «Estoy disfrutando de los enanos, me los llevo a todos lados, me encanta hacer todos los planes con los niños».

Y es que, si Lourdes Montes tiene algo que agradecer a Francisco es, por encima de todo, su figura como padre. «Fran como padre es un padrazo y es serio cuando tiene que ser serio. Pero luego las chuches, los horarios…se los salta a la torera», ha confesado a las cámaras con una sonrisa. Unas declaraciones con las que han vuelto a dejar claro que son uno de los matrimonios más consolidados del panorama nacional. «Porque soy torero y tengo esos privilegios», ha respondido Francisco tirando del sentido del humor que tanto le caracteriza y que, probablemente, fuera con lo que conquistó el corazón de la que es la mujer de su vida.