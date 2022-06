Este jueves ha arrancado la tercera jornada de la tradicional Royal Ascot. Una de las citas más importantes para la Familia Real británica y, por consiguiente, para la reina Isabel II, quien, por el momento, no ha podido asistir debido a sus problemas de movilidad. Pese a que la soberana ha causado baja, la fiesta ha continuado y otros miembros de la familia han podido disfrutar de las famosas carreras que reúnen a la jet set de todas las partes del mundo.

Si bien en el debut los duques de Cambridge se dejaron ver, el pasado miércoles el príncipe Carlos y Camilla de Cornualles ejercieron de perfectos anfitriones en el hipódromo de Ascot. Ahora, han sido Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes quienes han cogido un avión para desplazarse hasta Londres como invitados de este célebre acontecimiento royal.

Ha sido la diseñadora quien ha dado a conocer a través de las redes sociales que tanto como ella como el torero van a poder presenciar in situ este tradicional evento. En un primer momento, Montes ha publicado en stories parte de su look a través de una fotografía en la que se puede apreciar el clutch beige con el que ha combinado el look y un anillo de piedras preciosas en un tono azulado.

En cuanto al modelito por el que se ha decantado para la especial ocasión, Lourdes ha sorprendido con un vestido de corte midi con hombreras marcadas y abullonadas, escote en pico del mismo tono que la joya. Además, ha rematado este estilismo con el que ha brillado con luz propia con un sombrero a tono. Por su parte, Francisco Rivera ha optado por un morning suit, es de decir un chaqué combinado con un chaleco, camisa, pantalón sastre y corbata en color azul marino y una chistera gris y negra. La pareja ha posado muy sonriente ante el objetivo de la cámara, derrochando así la gran complicidad que siempre han demostrado tener.

Hace unos días Francisco Rivera vivía uno de los momentos más especiales de su vida junto a Lourdes Montes, ya que fueron partícipes en primera persona del bautismo rociero de la hija del torero. Cayetana Rivera, junto a su pareja Manuel Vega recorrieron el camino con la Hermandad de Triana por el río Quema, la zona de paso de peregrinos en el río Guadiamar. Tránsito que tenían que realizar hasta llegar a la ermita de El Rocío. Un día familiar que no olvidarán jamás.

La princesa Ana en la Royal Ascot

Mientras que Isabel II disfruta de las carreras desde la tranquilidad de su hogar, su hermana, la princesa Ana se ha dejado ver por las inmediaciones del hipódromo este jueves 16 de junio.

Con un vestido naranja, guantes blancos y pamela, siguiendo así el famoso dress code, ha saludado a los asistentes mientras iba sentada en un carruaje.