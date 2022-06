Cuando parecía que toda la atención la iba a acaparar el macroconcierto celebrado en los jardines de Buckingham por el Jubileo de Platino de la Reina, Isabel II lo ha vuelto a hacer. A sus 96 años, la monarca no deja de sorprender y, haciendo uno del carisma que tanto le caracteriza, ha dejado con la boca abierta a las más de 22.000 personas congregadas en el recinto. Ha sido con un divertido vídeo tomando el té con el célebre oso Paddington en una majestuosa sala de Palacio, con el que ha arrancado el acto central de las celebraciones por su 70 aniversario en el trono.

El adorable personaje de literatura infantil creado por Michael Bond ha comenzado deseando a la Reina un “maravilloso Jubileo”, para después olvidar por completo el protocolo y ofrecerle un sándwich de mermelada que guarda bajo su sombrero para posibles urgencias. De repente, y para sorpresa del osito, la soberana ha reconocido su pasión por ellos y ha sacado de su característico bolso uno igual. Tras este intercambio de sonrisas, un asistente personal de la monarca le ha avisado de que todo estaba listo para su fiesta, por lo que el simpático peluche ha vuelto a dirigirse a ella con un: “Feliz Jubileo, señora. Y gracias por todo”. El sketch ha terminado con ambos tocando con sus respectivas cucharillas las tazas de porcelana al ritmo de We Will Rock You, el mítico tema de Queen. Un sorprendente y original preludio al acto más esperado de la semana.

The Queen gets the Platinum Jubilee Concert started by performing… Queen with her cup & saucer and a spoon.#PlatinumJubilee pic.twitter.com/mH0JF2B02J

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) June 4, 2022