Esperada reaparición de los duques de Sussex. El príncipe Harry y Meghan Markle no han faltado al pistoletazo de salida de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. La ciudad de Londres se ha volcado con los festejos por el setenta aniversario del reinado de la monarca que ha querido reunir a su familia en esta especial fecha.

Los duques de Sussex llegaban a Reino Unido este miércoles por la tarde, en un vuelo privado procedente de Los Ángeles, acompañados de sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana. Pese a que no estaba previsto que participaran en algunos actos del Jubileo y su reaparición pública iba a ser este viernes en el servicio religioso de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo, la pareja ha seguido desde un discreto segundo plano el desfile del Trooping the Colour. Las cámaras de los fotógrafos han captado a Harry y Meghan disfrutando del desfile desde la ventana del despacho del duque de Wellington en el Palacio de Buckingham y compartiendo confidencias con las hijas de Zara y Mike Tindall y con el duque de Kent, entre otros.

Según confirmaron fuentes oficiales, en esta edición del Trooping the Colour solo iban a salir al balcón los miembros que en la actualidad ejercen tareas de representación de la Corona y la atención iba a centrarse en la línea dinástica más directa, esto es, el príncipe Carlos y el duque de Cambridge. Se ha visto a la Reina Isabel visiblemente emocionada en el balcón y muy feliz de estar rodeada de su familia.

Aunque no son muchas las imágenes que se han visto de Meghan Markle en esta jornada, la duquesa de Sussex lucía un conjunto en el binomio blanco y azul oscuro, mientras que el príncipe Harry iba con un traje. Meghan ha llevado una gran pamela con lazo y un look con escote barco, que dejaba a la vista sus hombros. Al igual que ellos, tampoco han salido al balcón otros miembros de la familia, como la princesa Beatriz de York y su marido, Edoardo Mapelli o la hija de la princesa Ana y su familia. De quien no se sabe si estaba es el príncipe Andrés, que no forma parte de ‘La Firma’ debido a los escándalos que le han rodeado en los últimos tiempos.

Será mañana cuando por fin se vea a los duques de Sussex en público, en un escenario especialmente importante para la familia de Carlos de Inglaterra, ya que se celebra un servicio religioso en la Catedral de San Pablo, el mismo templo en el que el heredero contrajo matrimonio con Diana de Gales en el verano del año 1981.

Aunque no han trascendido muchos detalles sobre la estancia de Harry y Meghan en el Reino Unido, se espera que la pareja esté en Windsor hasta después del fin de semana. De hecho, se ha rumoreado que el sábado ofrecerán una fiesta en Frogmore Cottage por el cumpleaños de su hija Lilibet, a la que asistirá la Reina, que todavía no conoce a su bisnieta y apenas ha visto a Archie.