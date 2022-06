Harry y Meghan en Reino Unido: los detalles de su peculiar regreso

El día por fin ha llegado. Los duques de Sussex han puesto rumbo al Reino Unido para participar en algunos actos con motivo del Jubileo de la Reina Isabel. Es la primera vez que la pareja viaja de manera pública al país, después de que tomara la decisión de dejar de formar parte de la estructura de ‘La Firma’. A pesar de que hace algunas semanas, coincidiendo con los Juegos Invictus en La Haya, el matrimonio aprovechó para hacer una visita a la Reina y ver a Carlos y Camilla, no se había producido otro viaje en este tiempo.

En el caso del príncipe Harry, sí que ha estado en dos ocasiones en el que es su país de nacimiento, en concreto, tras la muerte de su abuelo, el duque de Edimburgo en abril de 2021 y en un homenaje a Diana de Gales varias semanas después. Aunque en un principio se pensó que la pareja participaría en el servicio religioso en recuerdo del príncipe Felipe que se celebró a finales del mes de marzo, su ausencia fue sonada. De hecho, el duque de Sussex ha mantenido varios desencuentros con el Gobierno por cuestiones relacionadas con la seguridad de su familia, ya que, al no ser miembros trabajadores de la Casa Real, no tienen derecho a protección policial.

A pesar de que este asunto no ha quedado zanjado -al menos de cara al público-, parece que en esta ocasión el hijo menor de Carlos de Inglaterra ha decidido no faltar en este especial aniversario de la monarca, que en los últimos meses ha tenido algunos problemas de movilidad que han obligado a reducir su agenda de manera significativa. Tal como se comentó hace algunas semanas, tras el encuentro privado con la Reina en el mes de abril, la monarca le garantizó a su nieto que estarían protegidos en las celebraciones, que se prolongan hasta el domingo. No obstante, esto obliga a la pareja a mantener un perfil bajo, ya que su seguridad solo queda garantizada mientras participen en compromisos públicos enmarcados en esta celebración, no en actos privados.

Según se ha publicado, los duques de Sussex han despegado del aeropuerto de Los Ángeles con destino a Londres en compañía de sus dos hijos. Aunque no han trascendido detalles de su llegada, se espera que la pareja reaparezca este viernes por la mañana, con motivo del servicio religioso que se ha organizado en la Catedral de San Pablo.

Este regreso de Harry y Meghan a Londres se produce apenas unos días antes del cumpleaños de su hija menor, Lilibet Diana, a la que, hasta la fecha, no conocen la mayor parte de los miembros de la familia. Según se ha revelado, parece que la pareja tiene la intención de organizar una fiesta en su residencia de Frogmore Cottage este mismo sábado, a la que asistirán algunos familiares, incluida la Reina Isabel. Quienes no estarán serán los duques de Cambridge, ya que tienen compromisos de agenda fuera de Londres.

Por el momento no se ha confirmado cuánto tiempo pasará la pareja en Reino Unido, aunque se espera que su estancia sea breve. A pesar de todo, será una oportunidad ideal para poder reunirse con la familia y limar asperezas.