La esperada reaparición de la tiara nupcial de Diana de Gales

Han pasado casi cuatro años desde que la tiara nupcial de Diana de Gales vio la luz en público por última vez. Fue en el enlace de Celia McCorquodale, hija de Lady Sarah McCorquodale, con George Woodhouse. Una celebración en la que estuvieron presentes tanto el príncipe Harry como Meghan Markle y que tuvo lugar en el mes de junio, poco después de la boda de los duques de Sussex.

Hasta esa fecha, la diadema que lució Lady Di en su enlace con el príncipe de Gales en el año 1981 no había ‘coronado’ en mucho tiempo a ninguna novia, a pesar de que se especuló mucho con la posibilidad de que tanto Kate Middleton como Meghan Markle pudieran haberla lucido. Algo que, según el protocolo, no podía haber ocurrido, dado que se trata de una diadema que pertenece a los Spencer, no a los Windsor.

Al igual que ocurrió con Diana de Gales, a Kate y a Meghan la Reina Isabel les ofreció una tiara de su joyero para sus bodas, pero Lady Di prefirió recurrir a su diadema familiar. En el caso de las duquesas de Cambridge y de Sussex, sus respectivas familias no poseían una joya de este tipo, motivo por el cual utilizaron las que les ofreció la monarca.

La diadema en cuestión está fabricada de oro y plata, y cuenta con varios diamantes: cinco en la zona central, uno de ellos de mayor tamaño. La tiara Spencer data del siglo XVIII y, al parecer, fue montada en varias ocasiones. La primera dama Spencer en llevarla fue la abuela paterna de Diana, Cynthia Hamilton, que la recibió como regalo de boda de Sarah Spencer, prima de su prometido a principios del siglo XX. Sus tres hijas también llevaron la tiara en sus respectivas bodas, aunque fue con el enlace de Diana cuando la pieza se hizo especialmente conocida.

Ahora, la diadema vuelve a estar expuesta, durante más o menos dos semanas. La casa de subastas Sotheby’s de Londres ha organizado una muestra en la que podrán verse algunas de las piezas de joyería más espectaculares. Una exposición de cuarenta tiaras entre otros tesoros. Los ejemplares que van a estar a la vista del público han sido prestados a la casa y reflejan sucesivas evoluciones de diseño en el formato, impulsadas por el gusto monárquico, los cambios sociales y la influencia de otras formas de arte. Aunque las piezas históricas no van a estar a la venta, aquellos que lo deseen tendrán la posibilidad de adquirir tiaras de la nueva generación de joyeros británicos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sotheby’s Jewels (@sothebysjewels)

Será a partir del próximo 28 de mayo cuando comience la exposición, que se prolongará hasta el 15 de junio, en las instalaciones de Sotheby’s en la capital británica. El horario de apertura es de 9:00 de la mañana a 16:30 de la tarde entre semana, y de 12:00 a 17:00 el fin de semana. Además, la entrada es gratuita. Una ocasión perfecta para ver de cerca algunas de las tiaras más impresionantes de la Historia y conocer sus secretos de primera mano.