Los Windsor ‘dan la espalda’ a Harry y Meghan en un día simbólico

Silencio absoluto. Esa ha sido la respuesta de los miembros de la familia real británica ante una de las fechas más especiales de la vida de los duques de Sussex. El príncipe Harry y Meghan Markle celebraban esta semana su cuarto aniversario de boda y por parte de los Windsor no ha habido ningún tipo de reacción a nivel oficial. Mientras que en sus respectivos cumpleaños o en el de sus hijos sí que suelen publicar mensajes en redes sociales, esta vez la callada ha sido la respuesta. De hecho, tanto la Reina, como el príncipe Carlos y los duques de Cambridge han continuado con su agenda sin felicitar a los Sussex públicamente -no se sabe si lo han hecho en privado-.

Una situación que no responde tanto al evidente distanciamiento entre los Windsor y la pareja sino, más bien, al hecho de que el príncipe Harry y Meghan Markle ya no son parte de ‘La Firma’. Desde que la pareja confirmara su deseo de abandonar sus obligaciones institucionales, dejaron de ser parte de la estructura de ‘La Firma’. Esto va a tener una consecuencia inevitable de cara a las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, dado que, según informaban fuentes oficiales, solo estarán en el balcón del Palacio de Buckingham los miembros que ejerzan labores de representación de la Corona. A pesar de que se espera que los Sussex viajen a Londres para esta especial efemérides, todavía no se ha hecho pública información oficial.

El hijo menor de Carlos de Inglaterra y la exactriz contraían matrimonio el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en una ceremonia que acaparó la atención del mundo entero, pero que no estuvo exenta de polémica. Hasta pocos días antes del enlace no se confirmó que el padre de Meghan Markle no asistiría a la ceremonia y que sería el príncipe Carlos el encargado de acompañarla al altar. Y es que las relaciones de Meghan con su familia paterna no han sido buenas desde hace tiempo, es más, aún a día de hoy, tanto su padre como su hermanastra Samantha siguen copando titulares con sus críticas al matrimonio.

Proyecto con Netflix

Hace ya tiempo que se confirmó que los duques de Sussex habían firmado un importante acuerdo de contenidos con la plataforma Netflix. No son muchos los detalles que han trascendido de este contrato pero, al parecer, la pareja va a abrir las puertas de su casa a la compañía. Un comportamiento que contrasta con la filosofía que ha mantenido desde el principio de su relación el matrimonio, muy celoso de su intimidad.

Se sabe que la intención de los duques de Sussex es que un equipo de Netflix les acompañe a Londres para el Jubileo pero, al parecer, desde Buckingham no tienen intención de facilitar acceso a zonas oficiales. Habrá que esperar a ver qué estrategia sigue la pareja.