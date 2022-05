Radiante y entre estrellas: la Reina Isabel reaparece a escasos días de su Jubileo de Platino

El mes de junio está a punto de comenzar, y con él el Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Con el objetivo de celebrar los 70 años en el trono de la monarca, muchos son los festejos que se están llevando a cabo en torno a ella. El último de ellos tenía lugar durante el pasado domingo día 15, cuando se desarrollaba el Royal Windsor Horse Show, que como no podía ser de otra manera, contó con la asistencia de la soberana británica.

Pese a que cada vez son menos las ocasiones en las que la madre del Príncipe Carlos aparece de manera pública dada su avanzada edad, no quiso perderse la cita, más aún teniendo en cuenta la gran pasión que siente por el mundo de la hípica. Por si fuera poco, contó con la compañía de grandes rostros a nivel internacional, entre los que estaban Tom Cruise o Helen Mirren, que participaron en la exhibición bautizada Gallop Through History, dedicada a la monarquía británica y a su historia en 90 minutos. De hecho, el actor aprovechó para promocionar su película, no sin antes dedicar unas bonitas palabras a la Reina, considerando como “un verdadero honor y un privilegio” ser parte de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina en Windsor: “Lo que ella ha logrado es histórico. Se ha reunido con presidentes, líderes mundiales, personas de todos los ámbitos de la vida (…) El mundo conoce su dignidad, su devoción y bondad, eso es lo que siempre he sentido por ella”. Pero éste no fue el único momento de entretenimiento de la tarde noche, ya que la gala en cuestión también acogió a artistas de todo tipo: desde músicos y bailarines hasta a circenses, pasando por militares de las Fuerzas Armadas del país y de todas las naciones de la Commonwealth.

Por su parte, la monarca británica se presentó en el enclave en un coche oficial y acompañada por su hijo menor, el Príncipe Eduardo, y la esposa de éste, Sophie de Wessex. En cuanto se bajó del automóvil, todas las miradas se posaron sobre la Reina, que apoyada sobre su bastón hizo el tradicional paseo sobre la alfombra roja para posteriormente ocupar su asiento visiblemente feliz de lo que estaba a punto de presenciar. Ataviada con un vestido azul combinado con un abrigo gris con apliques para protegerse de las bajas temperaturas, Isabel II ha sido testigo de la antesala perfecta a su Jubileo de Platino, el cual comenzará el 2 de junio en Londres con el emblemático Trooping the Colour, un desfile que celebra el cumpleaños de la soberana y que contará únicamente con la presencia en el balcón de los miembros de la Familia Real con deberes institucionales, dejando de lado tanto a los duques de Sussex como al Príncipe Andrés.

Esta no es la primera vez que la monarca reaparece en un acto relacionado con los caballos durante la última semana. También hizo lo propio el pasado día 13, cuando asistió también al Royal Windsor Horse Show para presenciar la muestra de caballos y equitación en su palco.