La primera representante de Tom Cruise revela su lado más oscuro: “Tenía un temperamento terrible”

Aunque parezca que todo es idílico en la vida de un personaje público, lo cierto es que no siempre es así. Los comienzos en la fama son difíciles, y en algunos casos acaban con la paciencia de los protagonistas, siendo sus más allegados quienes sufren las consecuencias directas de esta montaña rusa de emociones. Esto fue lo que le ocurrió a Eileen Berlin, que como primera representante de Tom Cruise no ha tenido reparo alguno en hablar sobre cómo era el comportamiento del actor cuando tan solo tenía 18 años.

El periódico británico Daily Mail ha sido el encargado de hacerse eco del durísimo testimonio de Eileen, que a sus 86 años todavía recuerda cómo apodaron tanto ella como su marido al reconocido actor. Por aquel entonces, Tommy tenía tan solo 14 años y estaba viviendo uno de los momentos más convulsos de su vida: la separación de su madre, Mary Lee, de su padre, Thomas Cruise. De hecho, Tom fue años después tajante con su progenitor en una entrevista para Parade en la que aseguró que era un “matón y un cobarde”.

Teniendo en cuenta que se encontraba en una situación verdaderamente difícil, Berlin y su marido se ofrecieron para ayudar al intérprete a enfocar su carrera y convertirse en quien ahora es: “Nos dijo que nos necesitaba para gestionar su carrera y encontrarle un agente de Hollywood. Firmó con nosotros después de cumplir 18 años, pero también necesitaba un lugar donde vivir. Estaba tratando de mantenerse trabajando como mesero, pero no ganaba suficiente dinero, así que le dijimos que podía mudarse a nuestro apartamento”, apuntaba la octogenaria.

Al haber tenido durante tanto tiempo a Tom en su casa, Eileen aseguró haber visto todos y cada uno de sus estados de ánimo: “Tommy tenía muchas caras, lo ves en las fotos. Hay desprecio, arrogancia, frustración, encanto, tristeza… Lo que nunca he visto es una muestra real de felicidad en Tommy. Siempre fue muy ambicioso y decidido a ser una estrella. Y eso lo convirtió en un perfeccionista”, desveló, hasta el punto de estar siempre “de mal humor”: “Tommy tenía un temperamento terrible. Le obsequié con un álbum con todos sus artículos publicitarios y me gritó: ‘No quiero estar en las revistas para adolescentes’. Me tiró el álbum con fuerza y me golpeó la mejilla”, aseguró la entonces representante.

Pese a parecer no estar contento con nada de lo que ocurría a su alrededor, sí que lo estaba con su cuerpo: “Tommy ha construido un aura a su alrededor. Creo que hará lo que sea necesario para preservar su imagen juvenil el mayor tiempo posible y luchará contra todo lo que se interponga en su camino. (…) Teníamos una pared de espejos y caminaba con sus pequeños pantalones cortos de jockey mientras apretaba los puños y flexionaba los bíceps admirándose”. No obstante, un pequeño detalle le acomplejó a lo largo de su juventud e intentó poner remedio: “Le gustaba mostrar su cuerpo. Estaba muy orgulloso de ello, pero estaba preocupado porque solo medía 1,70. Dijo que quería unos zapatos que lo levantaran un poco”, decía.

Este atractivo consiguió encandilar los corazones de decenas de mujeres, aunque con ninguna de ellas el amor llegó a cuajar definitivamente. Algo de lo que no se ha sorprendido Eileen: “Me sorprendió que tuviera tres matrimonios y que duraran tanto. Ojalá tuviera otras cosas en su vida. Pero no creo que él ame a las personas. Él ama lo que hace. Siento tristeza por él. Me preocupa que esté solo”, finalizaba la anciana en una entrevista de lo más reveladora en la que no deja en muy buen lugar a Cruise.