Las operaciones estéticas o los retoques están a la orden del día. Con el paso de los años se han suprimido los tabués en relación a este tema. Cada vez son más famosos los que reconocen que han pasado por la mesa de operaciones para retocarse o en su defecto se han aplicado botox o ácido hialurónico. Hace unos días salió a la luz una imagen de Tom Cruise a la que no nos tiene acostumbrados. El actor sorprendió durante un partido de beisbol al que acudió en Estados Unidos con el rostro visiblemente hinchado.

El intérprete de Misión imposible lució con la cara más hinchada que de costumbre. Imagen que desde luego, no pasó desapercibida a través de las redes sociales. A sus 59 años el actor parece haber hecho un pacto con el diablo. Sin embargo, hay algunas fotografías en las que se pueden apreciar algunas arrugas en la zona de los ojos, pues el resto de la piel la luce impoluta. Pese a que los rumores apuntan a que se ha practicado algún cambio en su rostro, él ha negado haberse practicado cualquier tipo de retoque estético.

Ricky Martin se convirtió en Mickey Rourke tan lentamente que no nos dimos cuenta pic.twitter.com/mrb6Wf1H23 — Beto Messa🎃👻🧟‍♂️ (@betomessa) September 27, 2021

Quien también sorprendió hace poco con un nuevo rostro fue Ricky Martin. El cantante se convirtió en Trending Topic al reaparecer con el rostro visiblemente cambiado. Si bien siempre se había caracterizado por tener la mandíbula marcada, ahora parece que ese efecto ha desaparecido debido a una hinchazón. Pese a que el intérprete de La Mordidita no ha dado explicaciones al respecto, es muy notable el cambio físico al que se ha sometido.

Por otro lado, Linda Evangelista también se ha colocado en el ojo del huracán tras realizarse hace años una operación estética que no salió bien. Han pasado unos siete años desde que la modelo no pisa una alfombra roja o un evento. Hasta ahora se ha mantenido en silencio, pero ha revelado los motivos por los cuales prefiere mantener en un segundo plano después de confesar que padece depresión.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Linda Evangelista (@lindaevangelista)

“Hoy doy un gran paso corrigiendo un daño que he sufrido y que llevo guardándome para mí misma durante cinco años”, arrancaba Evangelista en su carta. “A todos mis seguidores, que se han preguntado por qué no he trabajado mientras que las carreras de mis colegas han ido en ascenso, la razón es que estaba brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo prometido. Aumentó, que no disminuyó, mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, “irreconocible”, aseguró la modelo.