El inquietante cambio físico de Tom Cruise que ha revolucionado la red

El pasado fin de semana, Tom Cruise aprovechó para asistir con su hijo Connor a un partido de béisbol en la ciudad de San Francisco. Un divertido plan entre padre e hijo que no tendría por qué haber tenido especial relevancia de no ser porque todas las miradas se concentraron en el protagonista de la saga ‘Misión Imposible’. Y es que su aspecto distaba bastante de la imagen a la que nos tiene acostumbrados. Con una gran sonrisa, pero el rostro hinchado, las redes estallaron en comentarios que no dudaban el hacer afirmaciones tales como que se trataba de un doble o que apuntaban a un retoque estético mal hecho. Algunos especularon con que la edad ya le está pasando factura -está a punto de cumplir 60 aunque siempre ha presumido de tener aspecto aniñado-, mientras que otros han apuntado que ha engordado bastante. Por último, un importante grupo de internautas aseguran que se ha sometido a algún tipo de retoque estético y que el resultado, o bien no es aún definitivo, o no ha sido el esperado.

No es la primera vez que la imagen del intérprete es cuestionada, sino que ya hace algunos años, en un acto en Londres, el aspecto de su rostro fue objeto de críticas por unos presuntos retoques que él mismo nunca confirmó. Los primeros rumores sobre algún tipo de operación estética por parte de Tom Cruise se produjeron en el año 2001 y aunque él lo negó de manera categórica, su compañero de profesión, Cuba Gooding Jr. dijo que se había hecho ‘algo’, aunque no supo precisar qué era exactamente, pero que no le cabía duda ya que una vez le había visitado en su casa por sorpresa y lo encontró con varios puntos en la cara. Unos rumores que se acrecentaron en el año 2016 cuando asistió a la ceremonia de entrega de los Premios BAFTA en la ciudad del Támesis con una expresión irreconocible. No obstante, en una entrevista en la revista Playboy, el actor declaró que no había pasado por el quirófano y que no tenía intención alguna de hacerlo.

Unas declaraciones que contrastan con las opiniones de algunos especialistas, como el doctor Yoel Shahar de Nueva Yoek, que está convencido de que Cruise se ha hecho intervenciones en el rostro: “la piel está más tensa que en los últimos años y se ha realizado una mejora en el cuello”, declaró al National Enquirer.

A punto de cumplir seis décadas de vida, el actor continúa muy activo. Aunque nunca estudio arte dramático ni acudió a ninguna escuela de interpretación, Cruise se ha convertido en uno de los intérpretes más prolíficos de su generación, con capacidad para mantenerse en plena forma y con proyectos pendientes a pesar de los años. Quizás por eso, quiera desafiar al paso del tiempo y conservar ese aspecto juvenil que le dio la fama, aunque nunca confiese en público su secreto.