La reina Isabel II cumplió 95 años el pasado 21 de abril. Sin embargo, no ha sido hasta el mes de junio cuando se ha podido realizar la celebración oficial. Fecha que se había aplazado para asegurar que el acto no se viera empañado por las malas temperaturas. Este 12 de junio, la monarca ha presidido el tradicional evento de ‘Trooping the Colour’. Pese a la alegría que ha mostrado en sus últimas apariciones públicas, esta fecha es muy significativa para ella, pues se ha podido notar la ausencia del duque de Edimburgo, quien falleció el pasado mes de abril a los 99 años.

Dicho evento ha tenido que llevarse a cabo de manera reducida debido a la pandemia del coronavirus y a las medidas de seguridad que hay en Reino Unido. Además, este año, también ha habido otro notable cambio. Aunque habitualmente el acto castrense se celebra en la Horse Guards Parade -donde la Familia Real acudía para saludar desde el balcón del Palacio de Buckingham-, en esta ocasión el escenario ha sido el castillo de Windsor. La monarca no ha podido estar acompañada de sus hijos y nietos, pero sí ha estado a su lado el duque de Kent.

Ya en 2020, Isabel II presidió sola este evento militar, pero esta vez su primo hermano ha querido mostrarle todo su cariño y ha tenido el gesto de acudir al acto con ella. No es la primera vez que el Duque ocupa este importante lugar, pues en 2013, también la acompaño en el desfile porque el padre del príncipe de Gales estaba recuperándose de una operación. Además, ha representado a la monarca en alguno de los actos conmemorativos por la independencia de países de la Commonwealth y, también está involucrado en más de 140 organizaciones benéficas. Hechos que demuestran la gran relación que tienen ambos.

Para la esperada cita, se ha instalado una enorme carpa blanca al aire libre en la que se han podido cobijar de las altas temperaturas tanto la Reina como Kent. Desde esa posición privilegiada han podido disfrutar del defile que ha estado encabezado por los guardias a pie, aunque también ha contado con la presencia de la guardia a caballo, la División Doméstica y los guardias escoceses de la Compañía Queen’s Color of F Company. Y por otro lado, la música con gaitas y tambores, que han puesto ritmo a la marcha, ha estado interpretada por las Bandas de la División de Guardias y el primer batallón de la Guardia Escocesa.

Esta vez, la abuela del príncipe Harry ha optado por un look algo más clásico. La monarca, ha lucido un vestido abrigo en color gris claro con detalles dorados en la zona del cuello que combinado con una pamela con plumas. En cuanto al calzado, la soberana ha elegido unos zapatos negros planos y un bolso del mismo tono.