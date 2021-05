En apenas unos días, la reina Isabel se enfrenta a una nueva ‘primera vez’ sin el príncipe Felipe. Si el pasado 21 de abril Su Majestad celebró su 95 cumpleaños escasos días después del funeral de quien había sido su marido los últimos 73 años, ahora la soberana se encuentra en la tesitura de un nuevo ‘cumpleaños’ sin Felipe. Se trata de la celebración oficial de su aniversario, lo que se conoce tradicionalmente como ‘Trooping the Colour’. Una cita esencial en la agenda de los miembros de la familia real que el pasado año, debido a la pandemia, quedó reducida a un pequeño acto simbólico en el castillo de Windsor y que este año seguirá una pauta similar ya que, por ahora, los grandes festejos en la capital continúan prohibidos.

Lo que sí se sabe es que la Reina no estará ni mucho menos sola este próximo 12 de junio, dos días después de la jornada en la que Felipe de Edimburgo habría cumplido 100 años. Tal como ha confirmado el ‘Mail on Sunday’, junto a Isabel II estará su primo Eduardo, duque de Kent, que también la acompañó en el mismo acto en 2013 cuando el príncipe Felipe tuvo que ausentarse por motivos de salud. Sin duda, un gran apoyo para la monarca en estos difíciles momentos que, a pesar de que en el pasado ha acudido a la mayoría de los actos en solitario, no está de más que cuente con compañía en momentos puntuales.

Eduardo, de 85 años, es hijo del anterior duque de Kent, Jorge, cuarto hijo de Jorge V la reina Mary de Teck. Obtuvo el título en 1942, cuando su padre falleció trágicamente en un accidente de aviación durante la guerra. Además de ser primo de la reina Isabel por sus padres, también era primo del duque de Edimburgo ya que su madre, Marina de Grecia, era prima hermana de Felipe. Isabel II mantiene desde siempre una relación muy estrecha con él ya que, además es uno de los miembros más discretos de la Casa y continúa al servicio de Su Majestad a pesar de su avanzada edad.

Casado con Katherine Workley desde 1961, la pareja tiene tres hijos: George, conde de St. Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor. En estos momentos, Eduardo vive en el recinto del Palacio de Kensington, en concreto en Wren House, una de las pocas casas en los terrenos del palacio.

El duque de Kent fue el primer miembro de la familia real británica en realizar un viaje oficial a China en 1979 y ha realizado una activa labor en lo que respecta a promover el comercio y las exportaciones británicas en Europa, Japón, Australia y Oriente Medio. Es un gran amante del deporte, en especial del tenis, pero también ha presidido la Asociación de Fútbol entre 1971 y 2000, un papel que ‘heredó’ el príncipe Guillermo en 2006. Como el duque de Edimburgo, el duque de Kent ejerció como militar, a los 18 años se alistó en la Real Academia Militar de Sandhurst y se graduó como secundo teniente en 1955. Pese a que se retiró del ejército en 1976, todavía ocupa varios cargos de alto nivel.

Hasta hace poco, el duque de Kent ocupaba el puesto número 37 en la línea de sucesión, pero esto ha ido cambiando con los últimos nacimientos dentro de la familia Windsor y los que están previstos para los próximos meses y que, esperamos, supongan una alegría para la reina Isabel.