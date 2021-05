Nuevo disgusto para la reina Isabel II: asaltan el castillo de Windsor

Se va a cumplir un mes desde que la reina Isabel II sufrió el mazazo más duro de su vida: la pérdida del duque de Edimburgo. El matrimonio que se conoció en la adolescencia vivió una relación de más de 70 años, sin embargo, el pasado 9 de abril, el marido de la monarca falleció en el castillo de Windsor. De hecho, esa fue una de sus últimas voluntades, ya que no quería pasar sus últimos días en el hospital. Precisamente ha sido en el histórico Castillo donde se ha producido un desafortunado acontecimiento que ha sembrado el caos en la Familia Real británica. Fue el pasado 25 de abril cuando dos intrusos fueron detenidos por trepar los muros.

Acontecimiento que ocurrió tan solo dos días después de que otra mujer fuera arrestada por colarse en la residencia de la Reina. De esta manera, queda en entredicho la eficacia de la seguridad que tiene que velar por la integridad de la madre del príncipe Carlos. Según ha informado ‘The Sun’, se trata de un hombre de 31 años y su pareja de 20. Ambos escalaron los muros en el Royal Lodge de Windsor, lugar que la reina Isabel frecuenta para pasear a sus mascotas o montar a caballo, entre otras cosas. La policía los encontró en los terrenos donde se localiza la Capilla de Todos los Santos.

Los jóvenes fueron arrestados de manera inmediata y fueron llevados a la comisaría de Maidenhead para posteriormente dejarlos marchar bajo fianza mientras se sigue investigando el motivo por el cual decidieron increpar a la abuela del príncipe Guillermo y el príncipe Harry. Este suceso no ha pasado desapercibido y Ken Wharafe, oficial personal que tuvo la princesa Diana durante 7 años dijo en una entrevista: “Es totalmente inaceptable y vuelve vulnerable a la Reina. Esto es muy preocupante y las cosas realmente deben cambiar». Por otro lado, una fuente cercana a Palacio ha confesado al medio británico que “este es un lapso asombroso. Todos estaban en alerta máxima después del primer intruso y ahora esto sucede. Las cabezas podrían rodar. Es imperdonable. La pareja deambuló durante bastante tiempo antes de que alguien los viera y llamara a la policía».

Dicha fuente también se refiere también a lo ocurrido el 19 de abril, cuando una mujer de 44 años llegó en un taxi hasta la puerta que da acceso a los terrenos privados de Windsor. Con toda seguridad afirmó que era la prometida de Andrés y explicó que tenía una cita para almorzar. Los guardias que no pidieron ningún tipo de identificación le dejaron pasar y estuvo unos 20 minutos caminando. Fue detenida en el vestíbulo bajo sospecha de robo y posibles problemas mentales. Por el momento, la Reina no se ha pronunciado al respecto, pero sí que han aumentado la seguridad para que no vuelvan a ocurrir hechos similares, ya que es inadmisible que en una misma semana, la madre del príncipe de Gales haya estado en peligro hasta en dos ocasiones.