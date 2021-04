Las mejores series y películas de la familia real británica de Netflix

Hoy ha fallecido uno de los miembros de la familia real más queridos, el duque de Edimburgo. El hombre que caminaba detrás de su mujer, la reina. A la sombra durante 70 años ha sido un personaje secundario que ha tenido una vida extraordinaria. Renunció a todo por ocupar el cargo de consorte en una de las familias reales más poderosas de Europa. Se casó con la princesa Isabel, la heredera directa de la reina Mary, la mujer que no quiso tener hijos para no compartir el trono. Podemos recordar la historia de una de las familias reales más polémicas con estas series o películas de Netflix.

Netflix: Series y películas de la familia real británica

Hay vida más allá de ‘The Crown”, antes de la aplaudida serie que podemos volver a ver este fin de semana vimos a ‘The Queen’. La reina mejor caracterizada con Oscar incluido. Veremos como se vivió la muerte de Lady Di en el seno de la familia real. Una Isabel II auténtica con el pañuelo en la cabeza, las botas y el Land Rover.

‘The Royal House of Windsor’ es un documental que se creó con motivo del centenario de esta casa. Podemos repasar un poco de historia y ponernos en situación. Quizás descubramos algunos datos nunca vistos de esta singular familia real. Destaca el momento en que se narra la historia de amor de Diana y Carlos.

‘The King’s Speech’ es una película en la que descubriremos al rey Jorge el padre de la actual reina Isabel II. El que fue rey por accidente, su hermano Eduardo abdicó para poder casarse con la doblemente divorciada Wallis Simpson. El hombre que vivió las guerras mundiales y tuvo que dar un discurso pese a su tartamudez.

‘Diana: In Her Own Words’ es uno de los mejores documentales para entender la figura de Diana de Gales. La joven de apenas 20 años que enamoró a un príncipe que aspiraba a rey y acabó trágicamente alejada de su reino. La figura de esta princesa que nunca llegaría a reinar y sería enterrada con honores se plasma en esta obra de arte.

‘Princess Margaret: The Rebel Royal’ es una serie sobre la hermana de Isabel II. Descubriremos un poco mejor la figura de esta mujer que en ‘The Crown’ despierta bastante curiosidad. La rebelde de la familia que ha podido vivir su vida, su hermana ha tenido que asumir la corona muy joven llevando décadas en el ojo del huracán. Una de las mejores series y películas sobre la familia real británica.