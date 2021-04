Felipe de Edimburgo ha fallecido este 9 de abril de 2021 a los 99 años de edad. El consorte de la reina Isabel II había sido ingresado en el Hospital Eduardo VII de Londres el pasado 17 de febrero al experimentar un empeoramiento de su salud y encontrarse mal.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021