Un cumpleaños muy diferente y marcado por una triste noticia. La reina Isabel se enfrenta a un 95 aniversario privado apenas unos días después de la muerte del duque de Edimburgo, cuyo funeral se celebró el pasado día 17 de abril en Windsor. Unas exequias según la voluntad del Príncipe, pero marcadas por las restricciones sanitarias y en las que pudimos ver a los asistentes absolutamente abatidos por la muerte del Duque, especialmente a la reina Isabel, con quien Felipe de Edimburgo había estado casado durante 73 años.

Este miércoles la monarca cumple un año más de vida, pero ya nada será igual. Hace apenas unos días, fuentes cercanas a la soberana confirmaban al diario ‘Daily Mail’ que Isabel II no tiene intención de regresar al Palacio de Buckingham más que para actos puntuales y que su deseo es permanecer en el Castillo de Windsor, de donde solo se moverá para las vacaciones de verano en Balmoral y las navidades en Sandringham. Una decisión que responde a las preferencias personales de la monarca, que tiene muchos recuerdos relacionados con el Castillo, más allá de haber pasado junto al príncipe Felipe allí sus últimos días.

Dadas las circunstancias actuales, no se prevé ningún tipo de celebración especial con motivo del cumpleaños de la Reina. Su Majestad permanece en duelo por la muerte del príncipe Felipe, un luto que afecta también al resto de miembros de la familia real, de quienes se espera apoyen a la monarca en esta difícil etapa. Se ha confirmado que no habrá disparos ni en Hyde Park ni en la Torre de Londres en esta jornada y no es la primera vez que se cancelan, aunque en este caso su cancelación obedece a la muerte del duque de Edimburgo. El pasado año tampoco se llevaron a cabo, pero por la pandemia del coronavirus. Su Majestad terminará los días de luto oficial el viernes, dos días después de su cumpleaños y 14 tras el fallecimiento del consorte.

Tal como ha confirmado la cronista Rebecca English, que desde hace años sigue los pasos de la familia real, «no se prevé que se distribuyan nuevas fotografías oficiales de la Reina, ya que se encuentra en período de luto. Para ella es imposible ignorar la flagrante ausencia del príncipe Felipe».

Es más que probable que la única manera oficial en la que se conmemore el aniversario de la monarca sea en los diferentes perfiles de redes sociales de la Corona. Se espera que Isabel II pase este día en Windsor, aunque podría recibir alguna visita: «ella misma irá hasta Frogmore, una de sus áreas favoritas de la finca, para pasear a sus nuevos cachorros, los corgi Fergus y Muick», asegura la especialista. De hecho, es algo que ya ha hecho en estos días. Es previsible que algunos de sus familiares, como el príncipe Andrés o los Wessex, que viven bastante cerca, la visiten.

Después del sepelio del príncipe Felipe y el acercamiento entre el duque de Cambridge y el de Sussex, en los últimos días han aumentado los rumores sobre la posibilidad de que el príncipe Harry permaneciera en el Reino Unido para acompañar a su abuela en su cumpleaños más difícil. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el duque de Sussex ha regresado a Los Ángeles, aunque sí ha trascendido que ha estado conversando tanto con su padre como con su hermano.

Un doble cumpleaños

Aunque es este miércoles, 21 de abril, cuando la Reina cumple años, lo cierto es que tradicionalmente el soberano del Reino Unido tiene dos cumpleaños. Uno es el día de su nacimiento, que suele festejarse de manera privada, y otro que se celebra con el Trooping the Colour en el mes de junio. Este año, esta fiesta iba a producirse apenas dos días después del 100 aniversario del duque de Edimburgo. Aún no se ha confirmado exactamente los planes de la Reina para entonces, pero todo apunta a que podría organizarse una pequeña reunión en Windsor, de la misma manera que se hizo el año pasado.

No hay que dejar de lado que los 95 años son especialmente significativos para Isabel II. Esta es la misma edad a la que el príncipe Felipe decidió dar un paso atrás y retirarse de la vida institucional. En el caso de la monarca, no se espera que haga lo mismo, pero sí que hay rumores de que cada vez le va a otorgar más protagonismo al príncipe Carlos, sin dejar de lado su compromiso con la Corona.

Tanto la Reina como el duque de Edimburgo celebraban un aniversario especial en 2021. De hecho, meses antes de la muerte del consorte, algunas fuentes cercanas a Isabel II habían asegurado que Su Majestad había querido que fuera su marido el protagonista de este año. A pesar de que Felipe no quería una fiesta por todo lo alto, ella sí estaba dispuesta a hacer algo diferente, para que fuera él quien acaparara la atención. No hay que olvidar que el próximo año la monarca celebra su Jubileo de Platino.

Vuelta a la actividad

Tras el final de su período de duelo, el próximo viernes, se espera que la Reina retome su agenda, aunque con algunos cambios. Al margen de que va a hacer de Windsor su residencia oficial de manera permanente, no se espera que realice visitas públicas durante algunas semanas, sino que se centre en compromisos virtuales.

Sin embargo, la monarca tiene una cita ineludible el próximo 11 de mayo. El Palacio de Buckingham confirmó que la Reina asistirá a la Apertura Estatal del Parlamento en dicha jornada. Lo hará acompañada del príncipe Carlos, como viene siendo habitual en los últimos años. Será este el primer compromiso de cara al público de Isabel II tras haberse enfrentado a la pérdida más dura de los últimos tiempos.