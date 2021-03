Ha pasado más de una semana desde que se emitiera la esperada -y polémica- entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey y las declaraciones de la pareja aún siguen generando opiniones de todo tipo. Mientras que en el Reino Unido son muchos los que mantienen su apoyo a la Corona y abogan por la retirada definitiva del título a Harry y a Meghan e incluso con la posibilidad de que se excluya a su familia de la sucesión, en Estados Unidos la pareja incrementa sus puntos de apoyo. Tanto es así, que en los últimos días crecen los rumores sobre la posible candidatura de la duquesa de Sussex a la Casa Blanca en una próximas elecciones, si es que Joe Biden decidiera no hacerlo por su edad.

Lo cierto es que a Meghan apoyos no iban a faltarle, sobre todo entre algunos de los rostros más conocidos del país. De hecho, Michelle Obama ha sido una de las primeras en pronunciarse sobre las últimas palabras de la pareja. Ha sido en unas breves declaraciones que la exprimera dama ha hecho a Jenna Bush en el programa “Today”, de la NBC. En ellas, la esposa del expresidente ha hablado sobre las acusaciones de racismo a las que se refirió la pareja. Michelle dijo que “no le había sorprendido del todo”.

La exprimera dama, que conoce a parte de la familia real de varios compromisos que ha compartido con algunos de sus miembros e incluso se comentó que en un encuentro con la Reina se saltó el protocolo y se mostró excesivamente cercana con ella, ha asegurado que formar parte de la Institución implica estar en el ojo mediático.

«Un foco de atención caliente, brillante, difícil, uno que la mayor parte de la gente no comprende, ni tienen por qué entenderlo», ha dicho en relación a las posibles dificultades que han experimentado los duques de Sussex. Sin embargo, Michelle tiene claro cómo hay que gestionar estos temas: “lo que siempre tengo en cuenta es que nada de lo que pasa durante el servicio público tiene que ver con nosotros, sino con la gente a la que servimos». Unas palabras que podrían interpretarse como una crítica a los Sussex por no haber sido capaces de aguantar la presión que implica ser miembros de la familia real: “siempre intento apartar esa luz y centrarme en la gente para la que de verdad estamos trabajando», ha dicho la esposa del expresidente norteamericano.

Pese a que, en este aspecto, la exprimera dama se ha mostrado un tanto crítica con los Sussex, no lo ha hecho en lo que respecta a las acusaciones sobre racismo: “como ya he dicho en alguna ocasión, el tema de la raza no es ninguna novedad para la gente de color, así que no me sorprendió del todo oír lo que sentía, y cómo articulaba esos sentimientos». Michelle ha concluido sus palabras deseando un futuro de tranquilidad y estabilidad para los Sussex: “lo que de verdad espero y en lo que más he pensado es que son, en primer lugar y por encima de todo, una familia. Espero que puedan perdonar y cerrar heridas y que de todo esto salga algo de lo que todos podamos aprender», ha asegurado. Esto significa que espera, ante todo, que llegue la reconciliación entre los Windsor: “cuando pienso en todo lo que están pasando, mi esperanza está en la importancia de la familia, y rezo porque puedan perdonarse, y porque haya claridad y amor y puedan solucionar esto en algún momento».