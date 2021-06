Aires de felicidad entres los Windsor. Después de unos meses complicados marcados por la muerte del duque de Edimburgo, parece que poco a poco las cosas comienzan a estabilizarse en la familia real británica, al menos, en cierta manera. El pasado viernes y de manera totalmente privada, los duques de Sussex recibían a su segunda hija en común. El alumbramiento tenía lugar en un hospital de Santa Bárbara -pese a las especulaciones que apuntaban a que Meghan daría a luz en casa- en torno al mediodía, pero no ha sido hasta el domingo cuando la pareja ha anunciado públicamente la feliz noticia, cuando la familia se encontraba ya de vuelta en su residencia.

La pareja ha recurrido a la web de Archewell para el confirmar la noticia, con un comunicado en el que ya ha revelado el nombre de la pequeña: Lilibet Diana. Un nombre elegido a conciencia, ya que rinde homenaje a la reina Isabel de una manera muy particular, así como a Diana de Gales. A diferencia de la hija de los Cambridge, que se llama Charlotte Elizabeth Diana, en este caso se ha optado por Lilibet -Lili-, que es el apelativo cariñoso que utilizaban con Isabel II sus seres queridos y que, tras la muerte de su marido, es muy probable que nadie más utilice con ella. Sin duda, un gesto entrañable por parte de los Sussex que demuestra que, al menos con la Reina, las relaciones no están en un punto tan tenso como podría parecer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

Aunque por ahora la pareja no ha compartido más detalles sobre este feliz acontecimiento ni imágenes de la pequeña -no se espera dado que no son miembros ya de la familia real de manera oficial-, lo cierto es que han sido muchos los que les han querido felicitar por el nacimiento de su hija. La primera en hacerlo ha sido la propia reina Isabel con quien además, es muy probable que la pareja haya mantenido algún tipo de encuentro virtual: “felicidades al Duque y la Duquesa de Sussex por el nacimiento de Lilibet Diana. La Reina, el Príncipe de Gales, la Duquesa de Cornualles y los Duques de Cambridge están encantados con la noticia”, ha escrito Isabel II en el perfil oficial de la familia real con una imagen de la boda de los Sussex y un texto que incluye a la plana mayor del clan Windsor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clarence House (@clarencehouse)

Sin embargo, no ha sido la única. Carlos de Inglaterra y Camilla también han enviado un mensaje a la pareja a través de sus redes sociales con una foto de los duques de Sussex y su hijo Archie con la que les desean “todo lo mejor” en un momento tan especial. No han faltado los duques de Cambrigde, que se han pronunciado de una manera similar: El príncipe Guillermo y Kate Middleton no han faltado en esta lista de enhorabuenas y se han pronunciado en el mismo sentido: «estamos entusiasmados con la feliz noticia de la llegada de la pequeña Lili. Felicidades a Harry, Meghan y Archie».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Eugenia de York, que hace apenas unos meses se estrenaba como madre primeriza, ha recurrido a los stories de su cuenta de Instagram con un mensaje un tanto más informal: «felicidades queridos primos… No podríamos estar más felices por vosotros», ha escrito junto a una de las imágenes con las que ellos mismos anunciaron el embarazo de la Duquesa.