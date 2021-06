Kate Middleton vuelve a hacer gala de su sentido del humor y demuestra, una vez más, que los royals británicos son capaces de los regalos más sorprendentes. Ya sabíamos que en Navidad los Windsor se caracterizan por hacerse entre ellos regalos de lo más rocambolescos y precisamente triunfa el que hace el presente más extraño, pero no imaginábamos que la duquesa de Cambridge nos daría pistas tan abiertamente sobre el regalo que le gustaría hacer a su marido.

La esposa del príncipe Guillermo ha sorprendido en una llamada con el autor de una de las 100 fotos ganadoras de su proyecto benéfico Hold Still con una inesperada confesión: le encantaría ver al duque de Cambridge disfrazado de Spiderman. Y no se trata de una simple casualidad, sino que tiene mucho que ver precisamente con este proyecto solidario.

Y es que el autor de algunas de las fotografías captó con el objetivo de su cámara a dos amigos a los que se les ocurrió salir de casa a hacer deporte disfrazados de hombre araña. Se trata de Jason Baird y Andrew Baldock quienes, en los meses más complicados del confinamiento, cuando apenas se podía salir una hora a la calle, tuvieron esta idea para animar a los niños de su zona y que así se olvidaran durante unos minutos de que estaban encerrados.

“Gracias por mandarme vuestra fotografía porque habéis traído una imagen muy positiva e inspiradora para la comunidad en un contexto donde la mayoría de fotos que nos llegaron eran escenas muy tristes y emotivas”, ha dicho Kate Middleton durante la conversación que ha compartido el Palacio de Kensington.

A la Duquesa esta idea le ha parecido estupenda, hasta el punto de que le encantaría que Guillermo la imitase. “Voy a intentar que esta tendencia se instale en el palacio de Kensington. ¡Quizás tenga que comprarle un traje como el vuestro a Guillermo!”, ha recalcado la nuera del príncipe Carlos. Sin embargo, no parece probable que el duque de Cambridge esté dispuesto a vestirse de superhéroe para deleitar a su familia, y mucho menos a poner de tal guisa. “Aunque, por desgracia no estoy tan segura de que se muestre tan ágil haciendo acrobacias como vosotros”, ha matizado la Duquesa sin dejar de reír. “En serio, ojalá no se quede en un chascarrillo y se haga realidad esta fantasía”, ha finalizado Kate. Eso sí, el nieto de la reina Isabel ya ha demostrado en varias ocasiones que es un superhéroe a su manera, gracias al trabajo que desempeñaba como piloto de ambulancias en los primeros años de su matrimonio.

Hold Still es uno de los proyectos más ambiciosos de la duquesa de Cambridge quien, además, es una apasionada de la fotografía. Se trata de un concurso artístico en el que la propia Kate ha animado a los británicos a que enviaran imágenes capturadas durante el confinamiento de las cuales se ha hecho una selección para la parte de la exposición permanente de la National Portrait Gallery y que han sido incluidas en un libro con el mismo título.