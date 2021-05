Ya queda menos para ver la luz al final del túnel. El calendario de vacunación contra el coronavirus sigue su curso y cada vez son más personas las que han recibido la inyección. Hace una semana era el príncipe Guillermo quien tenía el honor de anunciar que había recibido la vacuna. “Este martes recibí mi primera dosis de la vacuna COVID-19. A todos los que trabajan para que la vacunación avance: gracias por todo lo que han hecho y continúan haciendo”, escribió el duque de Cambridge en una fotografía en la que aparece un sanitario inyectándole la dosis. Y, ahora ha sido el turno de su mujer, Kate Middleton.

Este sábado 29 de mayo, la Duquesa que cumplió 39 años el pasado mes de enero, ha recibido la vacuna contra el virus que se ha cobrado la vida de miles de personas. Ha sido ella misma quien lo ha anunciado a través de sus redes sociales oficiales. «Ayer recibí mi primera dosis de la vacuna COVID-19 en el Museo de la Ciencia de Londres. Estoy enormemente agradecido a todos los que participan en el despliegue: gracias por todo lo que estáis haciendo», ha explicado en una imagen en la que aparece inoculándose la dosis.

Para este especial momento, la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis ha apostado por un look de lo más casual. Unos pantalones tejanos de tiro alto, y una camiseta de manga corta blanca con escote barco de tejido de canalé. En cuanto al cabello, la cuñada del príncipe Harry se ha decantado por lucir una melena con unas ondas naturales, un make up con el que tan solo ha marcado con delineador la parte superior de los ojos y por supuesto, máscara de pestañas. Sin duda, un estilo con el que se le ha podido ver en contadas ocasiones. Sin embargo, la mujer del príncipe Guillermo, no ha especificado qué tipo de vacuna ha recibido ni tampoco ha revelado cuándo tendrá que ponerse la segunda dosis.

De esta manera, los duques de Cambridge ya pueden respirar tranquilos, pues ya están vacunados con tan solo diez días de diferencia. En abril de 2020, el hijo mayor de la princesa Diana vivió el coronavirus muy de cerca, ya que él mismo dio positivo. Un hecho que mantuvo en secreto porque “no quería preocupar a nadie” ni “alarmar a la nación”. «Hubo un momento en que le costaba respirar, así que obviamente todo el mundo entró bastante en pánico», contaron fuentes cercanas al nieto de la Reina.

Por el momento, no ha salido a la luz si el príncipe Harry, que vive en Estados Unidos desde hace un año, ha recibido la vacuna. No sería de extrañar que pronto se una al resto de miembros de su familia que han recibido al menos una dosis, ya que donde reside el calendario de vacunación va algo más avanzado que en otros países.