Apenas veinticuatro horas después de la celebración de la Confirmación de la princesa de Asturias, los Reyes han presidido el acto central del ‘Día de las Fuerzas Armadas’. Una jornada que este año se ha celebrado en la madrileña Plaza de la Lealtad. Allí se ha llevado a cabo un homenaje a los que dieron su vida por España, después del cual don Felipe se ha trasladado hasta el Cuartel General del Estado Mayor, donde ha realizado una videoconferencia con distintas unidades militares.

El pasado año estaba previsto que el acto se celebrase en la ciudad de Huesca, pero debido a la crisis sanitaria tuvo que ser suspendido. En esta ocasión se ha llevado a cabo una ceremonia más reducida y marcada por las medidas de seguridad, pero se espera que el próximo año se pueda retomar la tradición con una celebración en la que puedan participar más miembros de las Fuerzas Armadas.

En torno a las 11:30 de la mañana, Sus Majestades han llegado a la Plaza de la Lealtad, donde han sido recibidos por las autoridades. Para esta ocasión, el Rey ha lucido el uniforme de Capitán General del Ejército del Aire con mascarilla negra. Doña Letizia ha optado por un total look en color rosa, uno de los tonos de la temporada.

La Reina ha estrenado un favorecedor diseño de estilo abrigo de largo midi, manga larga y botones cruzados . Un estilismo que, por cierto, recuerda mucho a algunos de los outfits a los que suele recurrir a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que es una fanática de los modelos vestido-abrigo. Lo ha combinado con complementos en un tono más intenso de rosa, zapatos de salón y clutch rígido de la firma Magrit. Como joyas ha optado por su inseparable anillo dorado de Karen Hallam y unos llamativos y favorecedores pendientes de rubíes y cuarzo verde de Tous, que estrenó en 2014 y que pertenecen a la colección Beethoven de la firma. En cuanto al look beauty , doña Letizia se ha decantado por un elegante moño de estilo bailarina que dejaba completamente despejado su rostro, en el que ha destacado la mirada.

No es la primera vez que la Reina recuerda con sus looks a la duquesa de Cambridge. Ya ocurrió hace unos años con el diseño que escogió en la celebración del 12 de octubre. Un vestido también rosa de Varela que guardaba grandes similitudes con un look en azul que la esposa del príncipe Guillermo lució de Elie Saab.

Una jornada importante

La celebración del «Día de las Fuerzas Armadas» se remonta al año 1978, momento en el que se estableció la conmemoración anual de una fiesta de carácter nacional que homenajeara a los Ejércitos y fomentara el conocimiento y la integración entre los mismos y la sociedad. Se trata de un dEs el día de conocer el trabajo que los militares realizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Su labor permanente de vigilancia y protección del territorio nacional, así como la defensa de la paz y la libertad en el mundo, en la que llevan participando más de 30 años.