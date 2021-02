Casi una semana. Este es el tiempo que lleva ingresado el duque de Edimburgo en el hospital Rey Eduardo VII de Londres. Un ingreso que, en principio, no reviste gravedad, pero que ha despertado numerosas alarmas en el Reino Unido, sobre todo, después de que durante el fin de semana, el príncipe Carlos se trasladase desde su residencia de Highgrove en Gloucestershire hasta la capital para ver a su padre durante media hora y se mostrara con el gesto relativamente serio a su salida del hospital.

A pesar de que por ahora no hay ningún tipo de comunicado oficial sobre el estado de salud del duque de Edimburgo más allá de que va a permanecer unos días ingresado por recomendación de su médico, lo cierto es que en el Reino Unido la preocupación va in crescendo. No hay que olvidar que el marido de la reina Isabel tiene 99 años y, a pesar de que ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna de Pzifer, lo cierto es que pertenece a uno de los colectivos de mayor riesgo frente a la enfermedad.

Aunque durante el fin de semana el príncipe Carlos no hizo declaraciones sobre el estado de salud de su padre, esta mañana el príncipe Guillermo ha visitado un centro de vacunación en la localidad de Norfolk, donde reside en la actualidad junto a su familia hasta que se confirme su regreso a Londres. El duque de Cambridge no tenía en principio intención de atender a los medios, pero han sido muchos los que desde lejos le han preguntado por el estado del príncipe Felipe. El nieto de la reina Isabel no ha dudado en responder, para evitar así despertar más especulaciones sobre la salud del consorte: “está bien, lo están vigilando”, ha dicho guiñando un ojo.

Tras su ingreso, desde Buckingham aseguraron que el marido de la reina Isabel permanecía consciente y de buen humor y que su situación no estaba relacionada con el coronavirus.

El príncipe Guillermo no ha querido entrar en más detalles sobre la salud de su abuelo, pero el hecho de que mantenga su agenda oficial sin cambios es de por sí una buena señal que indica que por ahora el marido de la reina Isabel se encuentra bien y que, como confirmaron los médicos, su ingreso responde a una medida de precaución.

De lo que sí que no ha querido pronunciarse el duque de Cambridge es de la salida definitiva de los duques de Sussex del entramado de “La Firma”. Hace unos días, desde el palacio de Buckingham se confirmaba que, tras un período de prueba de doce meses, la pareja había decidido no retomar su papel institucional. A pesar de esto, la Reina aseguraba en el comunicado que seguían siendo miembros muy queridos para la familia.

En relación a esto último, hace algunos días, el tabloide «Mirror» publicaba que los duques de Sussex -que acaban de anunciar que serán padres de nuevo en los próximos meses – se encontraban en cuarentena preventiva y que el príncipe Harry había dispuesto todo lo necesario por si ocurriera algo que le hiciera viajar a Londres de manera urgente. Un detalle que ha hecho saltar aún más las alarmas sobre el estado del príncipe Felipe.