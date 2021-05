La reina Sofía ha vuelto a la agenda de la Casa de S.M. el Rey. En el mismo día en el que la princesa Leonor ha celebrado su Confirmación, la madre de Felipe VI ha retomado la actividad institucional y lo ha hecho con una de las citas que nunca faltan en su calendario: la entrega y concierto de estreno de la Obra ganadora del XXXVII Premio Reina Sofía de Composición Musical. Un galardón que ha recaído en la obra ‘Trencadís’ del compositor valenciano Carlos Fontcuberta.

El acto se ha celebrado en el Teatro Monumental de Madrid a las 19:30 de la tarde. El premio corresponde al año 2019 y el jurado encargado de otorgarlo ha estado integrado por el pianista Ananda Sukarlan y los compositores Fabián Panisello, Polo Vallejo, Juan Cruz-Guevara y Jesús Rueda.

Para esta cita, la madre de Felipe VI ha sorprendido con un look en azul marino. La reina Sofía ha lucido un original traje sastre de pantalón con estampado de letras que ha combinado con un cuerpo de pedrería. A pesar de que habitualmente suele decantarse por zapatos de tacón ancho y de altura media, esta vez ha preferido unos estiletos, pero no demasiado elevados. La reina madre también ha lucido un bolso bandolera con forma de cofre de Valentino, con tachuelas por los bordes y en el asa. Con el cabello ligeramente más largo que en otras ocasiones, doña Sofía sin embargo no ha modificado su peinado habitual. Frente a otras veces que suele estar acompañada de su hermana, la princesa Irene, hoy doña Sofía ha estado sola en el acto, aunque no han trascendido los motivos por los cuales ha sido así.

Este premio lo convoca anualmente la Fundació de Música Ferrer-Salat y tiene una dotación de 35.000€. Una vez anunciado el ganador, la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española es la encargada de representar la pieza premiada. Creado el año 1983 de la mano de Carles Ferrer-Salat, el Premio Reina Sofía de Composición Musical busca estimular la creación de obras para orquesta sinfónica y sus diferentes modalidades.

A pesar de que en los últimos tiempos la actividad de doña Sofía como miembro de la familia real se ha reducido -lo cual resulta lógico-, lo cierto es que la reina madre continúa teniendo una intensa agenda al margen de la Casa de S.M. el Rey. La pasada semana, por ejemplo, visitaba la sede del Banco de Alimentos de Valencia, apenas unos días después de haber acompañado a su hermana, la princesa Irene a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. Ambas regresaban a Madrid de Palma justo para que a la Princesa se le inoculara el suero, ya que habían pasado unos días en la isla coincidiendo con el cumpleaños de Irene y el aniversario de boda de doña Sofía.