A estas alturas a nadie le queda duda alguna de que los Windsor son una familia de récord. Está claro que a sus 95 años y a punto de celebrar un nuevo Jubileo, la reina Isabel es una de las monarcas que más tiempo ha estado en el trono, no solo en lo que respecta al Reino Unido, sino también en otros países. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su secreto, pero cada año supera un nuevo límite.

Sin embargo, ella no es la única entre los miembros de su familia que ha cosechado algún tipo de ‘hazaña’ especial. Si hay algo de lo que pueden presumir los Windsor -y sus antecesores-, es de haber hecho historia al ser pioneros en algún aspecto concreto. Desde Enrique VIII hasta el recién fallecido duque de Edimburgo, vamos a revelar cuáles son las áreas en las que la estirpe de la actual monarca marcó una diferencia.

Enrique VIII

Fue el primer miembro de la realeza en divorciarse y, curiosamente, lo hizo por amor, lo cual además provocó un fuerte cisma a nivel religioso. El rey Tudor cambió de religión y se convirtió en cabeza de la Iglesia para poder separarse de Catalina de Aragón -que nunca le dio un hijo varón- y casarse con Ana Bolena. Aunque es cierto que el primer monarca en separarse fue Luis VII de Francia -marido de Leonor de Aquitania-, todo lo que trajo consigo el deseo de Enrique VIII es digno de mención. Hoy en día, divorciarse es algo común, aunque eso no quita que para ella hayan sido desagradables las separaciones de algunos de sus hijos.

Príncipe Alberto de Sajonia Coburgo

El marido de la reina Victoria fue el primer miembro de la realeza en ser fotografiado, antes incluso que la monarca. El Príncipe, muy interesado en los nuevos avances científicos, posó para un daguerrotipo en su segunda visita al estudio del fotógrafo William Constable en marzo de 1842.

Eduardo VIII

El después duque de Windsor fue el primer miembro de la realeza en abdicar de manera tan clara y voluntaria. Una decisión que tendría importantes consecuencias para el futuro de la Corona y que, echando la vista atrás, quizás no fuera tan desacertada.

Jorge VI

El padre de la reina Isabel fue el primer miembro en participar en el torneo de tenis de Wimbledon. Fue en el año 1926, cuando aún era duque de York y lo hizo en un torneo de dobles junto a su amigo Louis Grieg. Por desgracia, no salió victorioso.

Felipe de Edimburgo

El duque de Edimburgo siempre fue un adelantado a su tiempo. De hecho, fue el primero en dar una entrevista en televisión, mucho menos polémica que las que han protagonizado tanto Diana de Gales, como los duques de Sussex o el príncipe Andrés. El encargado de entrevistar al Duque fue Richard Dimbleby, que le hizo algunas preguntas sobre su trabajo para la Semana de Capacitación Técnica de la Commonwealth. Siete años después, sería Felipe de Edimburgo quien plantearía un documental para que la población conociera mejor a los Windsor.

Princesa Diana

Diana no solo fue un icono de estilo, sino que marcó un antes y un después con muchos de sus comportamientos. La princesa de Gales fue la primera en llevar a un bebé de gira, algo que ahora es muy común. Fue en el año 1983 en el viaje a Australia y Nueva Zelanda, lo cual supuso todo un éxito para el periplo.

Príncipe Carlos

Carlos de Inglaterra fue el primer miembro de la familia en graduarse en la universidad. A pesar de su primera complicada etapa en Gordonstroun, Carlos estudió Historia, Arqueología y Antropología en el Trinity College.

Princesa Ana

Fue la primera en competir en los Juegos Olímpicos. La princesa Ana convirtió su amor por los caballos en una exitosa carrera en el mundo de la hípica y participó en los JJOO de Montreal de 1976 con un caballo de la Reina, Goodwill. Su hija, Zara Phillips, seguiría sus pasos y la superaría, tanto que ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2012.

Beatriz de York

Ha sido la primera royal británica en participar y completar un triatlón , aunque es una faceta que en estos momentos tiene dejada de lado. Beatriz es una gran deportista, participó en una de las maratón de Londres en el año 2010, a beneficio de la organización solidaria de la duquesa de York. En 2016 compitió en su primer triatlón junto a sus amigos Holly y Sam Branson y su padre Sir Richard, para recaudar dinero para su organización benéfica Big Change.

Princesa Charlotte

Cuando Kate Middleton quedó embarazada de George, la reina Isabel emitió una carta patente para que todos los hijos de los Cambridge fueran príncipes y no se desplazaran entre sí en la sucesión. De no haber sido así, el nacimiento de Louis habría hecho que la Princesa quedara relegada en la sucesión. Charlotte se convirtió en la primera miembro de la realeza en beneficiarse de un cambio en las leyes de primogenitura que estipulaba que las niñas ya no podían ser superadas en el orden de sucesión por hermanos menores.

Sussex Baby Girl

La hija que esperan los duques de Sussex será la primera royal británica nacida en los EEUU.