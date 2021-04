Malas noticias para el príncipe Andrés. A pesar de haber sido uno de los asistentes a las exequias por el duque de Edimburgo el pasado día 17 de abril -como no podía ser de otra manera dada su condición de hijo de la Reina-, parece que no hay planes para que el duque de York pueda retomar sus actividades oficiales o volver a tener un papel relevante en la estructura de “La Firma”. Al menos, no de momento, y es muy posible que no vuelva a ejercer como su representante nunca más.

Y es que a pesar de que la Reina no tiene intención de abdicar, el príncipe Carlos va a adquirir cada vez un mayor protagonismo y no es ningún secreto que entre sus planes más inmediatos se encuentra la reducción de la familia a sus miembros principales, esto es, los duques de Cornualles y los duques de Cambridge y sus tres hijos. Una decisión que no podrá hacer efectiva hasta que sea rey, pero que parece ya está meditando seriamente, sobre todo, a raíz de la controversia generada por su hijo menor.

Mientras intenta ir dando pasos en este sentido, lo que sí ha hecho es tomar posesión de uno de los patronazgos del duque de York, que había quedado vacante desde que saliera a la luz la implicación del Príncipe con la trama de Jeffrey Epstein. Según han confirmado fuentes oficiales, el príncipe de Gales ha sido anunciado como el nuevo Patrón de la Royal Philharmonic Orchestra. En una declaración compartida por la RPO el Carlos se une a la Orquesta justo antes de la temporada del 75º aniversario este otoño y participará en las tareas de recuperación de la escena artística y musical en el Reino Unido tras la pandemia.

The Royal Philharmonic Orchestra is delighted to announce HRH The Prince of Wales as our new patron, ahead of the 75th Anniversary Season this autumn. Find out more: https://t.co/a8u3QkGBol 📷 Black Swan pic.twitter.com/AJhTxXl0Gg — Royal Philharmonic Orchestra (@rpoonline) April 27, 2021

La Orquesta ha revelado también sus tres objetivos para esta temporada y cómo el príncipe Carlos está preparado para ayudarlos a alcanzar estos objetivos. Los planes de la Orquesta pasan por ser más inclusivos y llegar a una audiencia más amplia a través de giras; representar las artes británicas tras el Brexit; y la educación, la movilidad social y las oportunidades de actuación de los jóvenes. El nombramiento del Príncipe Carlos como nuevo patrón coincide con el nombramiento de Vasily Petrenko como el nuevo Director Musical.

Hasta ahora, era el duque de York quien había ejercido de patrón de la orquesta, sin embargo, tras de su entrevista con Newsnight, renunció a sus deberes reales y fueron muchas las organizaciones que prefirieron cortar los lazos con él, al menos hasta que quedara aclarado el tema de su relación con Epstein aunque parece que va para largo.