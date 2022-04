La Reina Isabel y los duques de Sussex podrían acercar posturas muy pronto, de cara a una de las fechas más importantes para la familia real. Después de que haya trascendido que hace unos días el príncipe Harry y Meghan Markle visitaran a la monarca en el Castillo de Windsor antes de viajar a Holanda para participar en los Invictus Games, ahora parece que la soberana quiere dar un paso más.

No han trascendido muchos detalles sobre el encuentro que los duques de Sussex mantuvieron con la Reina, y en el que también participaron el príncipe de Gales y su esposa, Camilla Parker Bowles. Lo que sí se sabe es que, en esta ocasión, Harry y Meghan han viajado solos, esto es, sin la compañía de sus dos hijos, Archie Harrison y Lilibet Diana. Un detalle que ha generado cierta polémica, ya que la familia real no solo no conoce a la segunda hija de los Duques sino que, además, a Archie llevan sin verle desde hace mucho tiempo, en concreto, desde que Harry y Meghan decidieran trasladarse a Estados Unidos.

Mientras que en el caso del príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles cabe la posibilidad de que puedan conocer a Lilibet Diana en un período breve de tiempo -tienen un viaje oficial previsto a Canadá y podrían aprovecharlo para una visita a la pareja-, no así en la situación de la Reina Isabel. Ya hace varios años que la monarca dejó atrás cualquier tipo de viaje de larga distancia, de manera que, o son los Sussex los que visitan Reino Unido con sus hijos o la única opción de la monarca de verlos es a través de medios digitales.

La visita de los duques de Sussex a Windsor no ha estado exenta de polémica. No hay que olvidar que el príncipe Harry mantiene una intensa disputa con el Gobierno por cuestiones relacionadas con la seguridad. Es más, la pareja no estuvo presente en el homenaje en recuerdo del duque de Edimburgo que se celebró en la Abadía de Westminster a finales del mes de marzo precisamente por esta cuestión. Un detalle que generó muchas críticas, sobre todo, ahora que el matrimonio ha viajado a Holanda para asistir a los Invictus Games.

Fuentes cercanas a los Windsor han comentado al diario The Telegraph que la Reina Isabel está dispuesta a que los duques de Sussex acudan a algunos de los actos relacionados con su Jubileo de Platino, que se celebra en el mes de junio. A pesar de que en un primer momento se descartó por completo la presencia de la pareja y también la del príncipe Andrés, la situación podría cambiar. No obstante, hasta el momento no ha habido confirmación oficial a este respecto.

Aunque los duques de Sussex llevan una vida muy alejada de ‘La Firma’, su presencia en el balcón de Buckingham en el Jubileo de la monarca sería una clara prueba de que las relaciones familiares van por buen camino. Algo que podrían revertir en un claro beneficio para la imagen de la Corona y su futuro cuando la Reina Isabel ya no esté entre nosotros.