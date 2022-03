Crece la alarma en Reino Unido por Camilla Parker Bowles

La familia real británica no está en su mejor momento. La cancelación de la asistencia de la Reina Isabel a los actos con motivo del Día de la Commonwealth hizo saltar todas las alarmas sobre su estado. A sus casi noventa y seis años, la monarca continúa muy comprometida con su papel dentro de la institución, pero ha sufrido algunos golpes importantes en los últimos tiempos -como la muerte del duque de Edimburgo- y su salud, como es lógico, se está debilitando. Sin embargo, no es ella la única que no se encuentra bien, sino que en los últimos días ha crecido la preocupación en torno a Camilla Parker Bowles.

El mes de febrero ha estado marcado por los contagios en coronavirus del príncipe Carlos, su esposa y la Reina Isabel. Mientras que para Carlos ha sido la segunda vez que ha sufrido la enfermedad, no así para la monarca y la duquesa de Cornualles. Como era de esperar, la alarma sobre la situación de la soberana ha sido mayor que en el caso del resto, pero la Reina ya ha retomado de manera casi total sus compromisos y ha mostrado buen aspecto.

Sin embargo, parece que en el caso de Camilla Parker no ha sido así. Tal como han confirmado varias fuentes, la duquesa de Cornualles aún tiene síntomas de coronavirus, a pesar de haber superado la enfermedad. Aunque ya ha cumplido con varios actos, el pasado 8 de marzo confesó que tenía dificultades para hablar, ya que el virus había afectado a su voz. “Mi voz se puede ir repentinamente. Entonces empiezo a toser y balbucear ”, aseguró la Duquesa. No obstante, ha intentado cumplir con el mayor número de actos posible.

A pesar de esto, las recientes cancelaciones por parte de la que será futura reina consorte según los deseos de la Reina Isabel, han generado alarma entre los británicos. No hay que olvidar que, aunque su estado de salud es bueno, Camilla, en menor medida que la Reina, también pertenece a un colectivo de riesgo frente a la enfermedad por su edad.

Aunque la Duquesa tenía varios compromisos esta semana, ha cancelado su presencia en algunos, lo que ha generado cierta alarma. El especialista en Casa Real Richard Palmer revelaba en su perfil en redes sociales que se esperaba que la esposa del príncipe Carlos estuviera presente en la nueva edición del Festival de Cheltenham, una cita a la que también acuden con frecuencia otros miembros de la familia real e incluso su expareja, Andrew Parker Bowles. Sin embargo, se ha cancelado su presencia, aunque no se han dado más detalles. Según el cronista, parece que continúa recuperándose de algunos síntomas persistentes de la enfermedad, a pesar de que ha recibido tres dosis de la vacuna. No obstante, la alarma por su situación se ha incrementado, ya que tampoco se han dado mayores explicaciones sobre su evolución.

Más allá de los compromisos que pueda tener en estos próximos días, se espera que Camilla se una al príncipe Carlos para viajar la semana que viene a Irlanda, en uno de los periplos que están previstos para distintos miembros de la familia real en el marco de los actos relacionados con el Jubileo de la Reina Isabel.